Welche Pflanze passt eigentlich am besten zu mir?

Pflanzen in der Wohnung zu haben, ist nicht ganz unwichtig. Immerhin sorgen manche für einen entspannten Duft, verschönern die Wohnung und reinigen die Luft. Doch welche Pflanze passt eigentlich am besten zu deinem Charakter? Bist du eher jemand, der sich gern darum kümmert und einen grünen Daumen hat? Oder doch eher jemand, der am liebsten einmal im Monat gießt und sie einfach nur in der Ecke stehen lassen will?

Es gibt so viele verschiedene Pflanzen, die man sich in die Wohnung stellen kann. Logisch, dass man sich bei so einer riesigen Auswahl nicht entscheiden kann. Allein im Baumarkt um die Ecke gibt es zig verschiedene Pflanzen. Je nach deinem Charakter gibt es aber immer die perfekte Pflanze für einen. Hast du vielleicht schon eine Idee, welche es werden könnte?

Diese Pflanze passt perfekt zu dir

Falls du Haustiere oder Kinder hast

Wenn das der Fall sein sollte, dann raten wir dir von vornherein ab, eine giftige Zimmerpflanze zu kaufen. Klingt zwar erst mal ganz logisch, doch manchmal vergisst man das total und schaut nur nach dem Aussehen der Pflanze. Dabei sind sehr viele Gewächse für die Wohnung giftig.

Wenn du dich nicht zu viel kümmern willst

Sicher hast du schon einmal von einer Aloe vera gehört. Sie werden auch Wüstenlilie genannt. Wie dir der Name schon verrät, brauchen die echt wenig Wasser. Nur Licht ist wichtig. Du brauchst sie also nicht so viel gießen wie eine übliche Zimmerpflanze und zudem sehen die auch echt schön aus. Aloe vera gibt es in verschiedenen Größen. So findest du sicher etwas Passendes.

Wenn du einen grünen Daumen hast

Falls du sehr gut mit Pflanzen umgehen kannst, dann hast du natürlich noch eine viel größere Auswahl an Pflanzen. Wichtig ist nur, darauf zu achten, wie viel Licht, welche Temperatur und wie viel Wasser sie braucht. Wenn du eine Herausforderung suchst, dann kannst du dich ja mal an eine japanische Vogelblume wagen. Eine super schöne Zimmerpflanze, dafür aber auch umso empfindlicher. Schon gelesen? Darum solltest du deine Zimmerpflanze salzen.