Offiziell bestätigt: Diese Kandidaten sind bei Stranger Sins dabei!

Einige Paare wagen das ultimative Liebesabenteuer! In der neuen Erotik-Reality auf RTL+ wagen acht Couples in Mexiko ein Sex-Experiment.RTL hat jetzt offiziell die Kandidaten bekanntgegeben.

Sie stellen sich dem Spiel mit dem Feuer, der Angst und der Lust! In der neuen Erotik-Reality „Stranger Sins“ wagen acht Paare in Mexiko ein Sex-Experiment, das es in dieser Form zuvor noch nie gab. Ob Sex zu dritt, Bondage oder Rollenspiele – jedes Paar hat seine eigene erotische Fantasie, doch bisher fehlte der Mut, sie auszuleben. Bis jetzt, denn bei „Stranger Sins“ wird ihre unerfüllte Fantasie Realität.

Begleitet werden die Paare auf ihrer erotischen Reise von Sex-Coachin Lea Holzfurtner. Sie hilft den Paaren – mit Unterstützung von Dominique Insomnia und Tantracoach Eric Osterlund – nicht nur dabei, ihre Wünsche zu formulieren und umzusetzen, sondern auch neue Erfahrungen und die Emotionen, die damit einhergehen, zu verarbeiten.

Kommen sich die Paare durch eine neue Art der Körperlichkeit auch emotional näher? Welche Rolle spielen Eifersucht, Angst und Ego bei diesem Experiment? Und hält die Beziehung das Experiment aus oder wird sie dadurch sogar auf die Probe gestellt? Eines ist jedenfalls sicher: „Stranger Sins“ wird ihre Beziehung, ihre Liebe und ihr Leben verändern.

Das sind die Paare bei „Stranger Sins“

Gina (25) & Alex (30) aus Wülfrath

Gina und Alex sind seit 2018 ein Paar, seit fast zwei Jahren verheiratet und bereits Eltern von einem Kind. Die beiden nehmen an dem Sex-Experiment teil, um ihre sexuellen Erfahrungen zu erweitern. Gina produziert nebenberuflich erotische Fotos sowie Videos und wünscht sich, ihre Ehe auf eine neue Ebene zu bringen. Dazu plant sie einen Dreier mit zwei Männern, um Idealfall mit Alex. Im Gegensatz zu ihm, kann Gina sich diese Erfahrung auch ohne ihren Mann vorstellen. Beide sind bereit, den Wunsch des anderen zu erfüllen. Für Alex ist es jedoch wichtig, mit einem anderen Mann auf derselben Wellenlänge zu sein.

Kate (27) & Angel (26) aus Berlin

Die zwei Frauen sind seit vier Jahren ein Paar und in ihrer monagamen Beziehung für alles offen. Kate ist bisexuell, Angel bezeichnet sich, trotz Erfahrung mit dem anderen Geschlecht, als lesbisch. Die beiden gehen gerne auf frivole Partys und spielen mit ihren Reizen bei „Only Fans“. Sie wagen den Schritt zu „Stranger Sins“, um ihre Körper besser kennenzulernen und wollen herausfinden, wie sie ihre Orgasmen in die Länge ziehen können.

Vanessa (23) & Jakob (24) aus Siegsdorf

Vanessa und Jakob sind seit einem Jahr ein Paar. Im Alltag hat sie zwar die Hosen an, im Schlafzimmer ist Jakob der Dominante. Bei ihm fühlt sich Vanessa immer sicher, kann sich fallen lassen und an ihre sexuellen Grenzen gehen. Derzeit befinden sie sich in der Blütezeit ihrer Liebe und empfinden eine grenzenlose Lust aufeinander. Bei „Stranger Sins“ suchen sie neue Wege, ihr Sexleben intensiver zu gestalten und möchten ihre Liebesnest für BDSM öffnen.

Elli (26) & Credo (26) aus Berlin & Dresden

Bei Elli und Credo läuft es im Bett nicht gut: Es herrscht eine Sexflaute. Die beiden kennen sich schon seit sieben Jahren und sind seit drei Jahren zusammen. Credo hat seine damalige Freundin mit Elli betrogen, die als Escortdame gearbeitet hat. Trotz Credos Unzufriedenheit über ihren Beruf, haben die beiden immer wieder zueinander gefunden und haben 2021 ihre Beziehung bei „Temptation Island“ erfolgreich auf die Probe gestellt. Das Paar nimmt am Sex-Experiment teil, um ihre Beziehung und ihr Sexualleben wieder in den Griff zu bekommen.

Mimi (40) & André (36) aus Berlin

Die gebürtige Kubanerin Mimi lebt seit 14 Jahren in Deutschland und ist seit sechs Jahren an Andrés Seite. Sie vertreten die gleichen sexuellen Interessen – Sex und Erotik finden bei ihnen viel Platz. Nach zwei Jahren Beziehung haben sie ihr Sexleben zum Beruf gemacht: Sie arbeitet als Cam Girl und er ist ihr Kameramann und Content Manager. Ihre größte unerfüllte Fantasie ist ein Dreier mit einem weiteren Mann, das bisher aber nicht geklappt hat, da Mimi sehr wählerisch ist.

Desiree (45) & Jörg (43) aus Meerbusch

Das Paar führt eine offene Ehe, in der beide einander glücklich machen wollen und sich die Erlaubnis geben, sich sexuell auszuprobieren. Jörg hat in der Vergangenheit seine damalige Frau betrogen, jetzt will er offen mit Desiree damit umgehen. Sie nehmen an dem Sex-Expermient teil, weil Jörg seine voyeuristische Neigung ausleben und Desiree dabei beobachten will, wie sie vor seinen Augen Sex mit mehreren Männern hat. Da er sehr sensibel und eifersüchtig ist, befürchtet Desiree, dass Jörgs Fantasie sich selbst überschätzt und an der Erfahrung zerbrechen könnte.

Daniela (36) & Christian (40) aus Stade

Daniela und Christian sind seit 22 Jahren zusammen und haben eine elfjährige Tochter. In ihrem Sexualleben spielen Spielzeuge sowie Sex an ungewöhnlichen Orten eine große Rolle. Außerdem mag Christian es, wenn Daniela im Bett die Führung übernimmt. Sie hingegen wünscht sich, dass ihr Mann sie einmal etwas härter anfasst und möchte das Rollenverhältnis gerne mal umdrehen. Er hat allerdings Angst, eine Grenze zu überschreiten und ihr weh zu tun. Ihr zuliebe lässt er sich auf das Experiment „Stranger Sins“ ein.

Shiva (26) & Felix (25) aus Berlin

Die beiden Verliebten sind seit einem Jahr zusammen und können sich eine gemeinsame Zukunft mit Hochzeit und Kindern vorstellen. Felix steht auf Sex in der Öffentlichkeit und Analsex, Shiva interessiert sich für BDSM und war bis jetzt die Dominante. Sie freuen sich auf das Sex-Experiment und die erotische Entdeckungsreise. Für beide ist insbesondere das Thema Tantra interessant.

„Stranger Sins“ ist ab dem 21. Juli 2023 bei RTL+ verfügbar.