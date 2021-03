Love Island 2021: Kandidaten, Sendezeiten, Drehort & Stream

Das Warten hat endlich ein Ende: Am 8. März 2021 startet bei RTLZWEI die neue Staffel von “Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”. Die Kandidaten stürzen sich in das Liebes-Abenteuer und hoffen, dort ihren Traumpartner zu finden. KUKKSI fasst alle Infos zusammen.

Die Singles suchen bei “Love Island” nach ihrem Traumpartner und stürzen sich in das Liebes-Abenteuer ihres Lebens. Die Zeit werden die Kandidaten in einer Traumvilla auf Teneriffa wohnen – große Gefühle, heiße Flirts oder auch Zärtlichkeiten sind in der Traumlocation wohl vorprogrammiert. Doch wann läuft “Love Island” eigentlich und kann man die Show eigentlich im Netz schauen? Und wo befindet sich eigentlich der Drehort?

Kandidaten

Sendezeiten

RTLZWEI startet am 8. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Show wird dann täglich ausgestrahlt – und zwar ganze vier Wochen! Täglich läuft das Kuppelformat dann immer um 22:15 Uhr. Nur samstags müssen die Fans auf eine neue Episode verzichten.

Wer ist die Stimme aus dem Off?

Die Stimme aus dem Off hat mittlerweile Kult-Charakter! Simon Beeck kommentiert die Streitigkeiten oder Emotionen der Kandidaten. Er ist ein bekannter Hörfunk- und Fernsehmoderator und bekannt. Die Zuschauer kennen ihn auch aus der Talkshow “Dinner Party – Der Late Night”. “Eine Ironie in dieser Portion findet man im Fernsehen ja sonst nur noch selten, aber gerade auf “Love Island” funktioniert das fantastisch, habe ich das Gefühl”, erklärte er mal in einem Interview mit RTL.

Drehort

Die vergangenen Staffeln von “Love Island” wurden auf Mallorca produziert – das ist erstmals nicht der Fall. Denn diesmal geht es für die Kandidaten in eine Traumvilla auf Teneriffa. Es handelt sich dabei um die größte der Kanarischen Inseln und umfasst etwas mehr als 900.000 Einwohner. HIER erfährst du mehr zum Drehort.

Gibt es auch einen Livestream?

Bei TVNOW gibt es auch einen Livestream von RTLZWEI – du kannst die aktuelle Folge also auch über den Streamingdienst verfolgen. Dafür benötigst du jedoch einen Premium-Account. Die Sendung wird danach kostenfrei zur Verfügung gestellt. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: Breno ist SixxPaxx-Stripper!