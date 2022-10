Katrin Hamann: Darum stieg BTN-Peggy damals wirklich aus!

Mit diesem Comeback hat wohl keiner gerechnet! Katrin Hamann zählte damals zu den Urgesteinen von „Berlin – Tag & Nacht“. Nach zwei Jahren kehrt die Darstellerin überraschend wieder zurück.

Nach einem Feuer-Drama in der WG hat Peggy die Stadt verlassen – damit ist auch Katrin Hamann bei „Berlin – Tag & Nacht“ ausgestiegen. Für die Fans war das damals ein krasser Schock, denn sie zählte neben Lutz Schweigel zu den Urgesteinen der RTLZWEI-Serie. Nach zwei Jahren taucht Peggy nun plötzlich wieder in Berlin auf.

Darum stieg Katrin Hamann damals wirklich aus

Katrin Hamann hat damals verraten, weshalb sie damals „Berlin – Tag & Nacht“ den Rücken gekehrt hat. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich bei ‚Berlin – Tag & Nacht‘ mitspielen durfte. Ich habe in der Zeit viel dazu gelernt und vermisse das Drehen und die Kollegen. Doch irgendwann kam ein Punkt nach knapp 10 Jahren, wo man sich um sich selber kümmern will, weil viel liegen geblieben ist und ich auch gesundheitlich viele Termine wahrnehmen muss“, erklärte die Darstellerin vor zwei Jahren im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So war die Zeit am Set bei „Berlin – Tag & Nacht“

Die Zeit bei „Berlin – Tag & Nacht“ war für Katrin Hamann eine besondere Erfahrung: „Ich habe in den knapp 10 Jahren viel erlebt und gesehen. Es wurde sehr viel umgesetzt, ich durfte Spielen und habe coole Menschen kennengelernt. Ich habe selber gemerkt, wie sich mein Spielen verbessert hat. Ich fand die Zeit wunderschön. Natürlich gab es auch mal negative Momente, aber das hat man in jedem Job.“

So versteht sich Katrin Hamann mit Lutz Schweigel

Peggy hat bei BTN viele Höhen und Tiefen mit Joe (Lutz Schweigel) erlebt. Die Darstellerin verriet auch, wie sie sich mit ihrem Serienkollegen privat versteht. „Wir telefonieren oft miteinander, aber es ist nicht so, dass wir uns privat sehr oft treffen. Bei der Arbeit gehörten wir als Joe und Peggy einfach zusammen. Lutz ist einer der respektvollste und loyaste Mensch für mich am Set. Wir haben viel durch auf der Arbeit und mussten zusammen viel umsetzen. Er war im Laufe der Jahre immer für mich da und hat mir viel Gutes getan. Er hat mich auch runtergeholt, als ich öfter mal kurz vorm Ausflippen war. Lutz ist ein toller Mensch“, erzählt Katrin Hamann. Schon gelesen? Lutz Schweigel: So versteht er sich wirklich mit Katrin Hamann!