Berlin – Tag & Nacht: Darum ist Katrin Hamann wirklich ausgestiegen!

Katrin Hamann gehörte zu den Urgesteinen bei “Berlin – Tag & Nacht” und war einer der absolute Fan-Lieblinge. Seit Beginn der Daily war die Blondine in der Rolle der Peggy zu sehen und hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Doch dann der Schock für die Fans: Nach knapp 10 Jahren ist die Beauty überraschend aus der Soap ausgestiegen. Nun hat der Serien-Star erstmals über die Ausstiegs-Gründe gesprochen.

Es waren dramatische Szenen, welche sich bei “Berlin – Tag & Nacht” abgespielt haben: Theo (Ranndy Frahm) hat die WG abgebrannt – in dem Loft befand sich jedoch noch Peggy. Nach dem Feuer-Drama war sie komplett entstellt und hat sich dafür entschieden, die Stadt und auch Joe (Lutz Schweigel) verlassen. Das bedeutete gleichzeitig auch der Ausstieg von Katrin Hamann. Nun spricht die Blondine erstmals darüber, weshalb sie wirklich aus der erfolgreichen Serie ausgestiegen ist.

Deshalb stieg Katrin Hamann bei BTN aus

“Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich bei ‘Berlin – Tag & Nacht’ mitspielen durfte. Ich habe in der Zeit viel dazu gelernt und vermisse das Drehen und die Kollegen. Doch irgendwann kam ein Punkt nach knapp 10 Jahren, wo man sich um sich selber kümmern will, weil viel liegen geblieben ist und ich auch gesundheitlich viele Termine wahrnehmen muss”, erzählt Katrin Hamann im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Die Beauty ist der Zeit sehr dankbar

Katrin Hamann hat bei “Berlin – Tag & Nacht” viele positive Momente erlebt und wird die Zeit immer gut in Erinnerung behalten. “Ich habe in den knapp 10 Jahren viel erlebt und gesehen. Es wurde sehr viel umgesetzt, ich durfte Spielen und habe coole Menschen kennengelernt. Ich habe selber gemerkt, wie sich mein Spielen verbessert hat. Ich fand die Zeit wunderschön. Natürlich gab es auch mal negative Momente, aber das hat man in jedem Job. Insgesamt war es aber sehr cool und ich werde die Zeit bei BTN nie vergessen. Darüber werde ich später meinen Kindern auch erzählen”, sagt uns die Darstellerin weiter. Bei Instagram hält Katrin Hamann ihre Community weiter auf dem Laufenden – und was sie sonst noch alles plant, erfahrt ihr bald bei KUKKSI. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.