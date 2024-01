Dschungelcamp: Dieser Promi stieg als allererster freiwillig aus

Nicht nur RTL feiert seinen 40. Geburtstag, sondern auch das Dschungelcamp hat in diesem Jahr ein Jubiläum: Die Erfolgsshow wird nämlich 20 Jahre alt. Direkt in der ersten Staffel kam es zu einem Eklat – und zwar den ersten freiwilligen Promi-Abgang.

Im Jahr 2004 startete „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Die erste Staffel sorgte für Entsetzen bei den Zuschauern, denn das Ekel-TV kannte man davor noch nicht. Heute ist das Dschungelcamp legendär und zählt zu den erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen.

Jedes Jahr ziehen die Promis im Dschungelcamp ein und begeistern ein Millionenpublikum. Die Kandidaten stellen sich der Herausforderung und müssen mehrere Challenges bewältigen – das Ziel: Die Dschungelkrone. Einige Teilnehmer warfen jedoch davor freiwillig das Handtuch und hatten somit auch keine Chance mehr auf den Sieg. Und auch direkt in der ersten Staffel gab es einen Promi-Abgang.

Dustin Semmelrogge schmiss als erster Promi im Dschungelcamp hin

Schauspieler Dustin Semmelrogge hatte in der ersten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nach nur drei Tagen aufgegeben. Mit den Worten „Ich habe euch alle gesaved“ hat der Sohn von Martin Semmelrogge die Show verlassen. Es war damit der erste freiwillige Abgang in der Show. Später schien Dustin Semmelrogge seine Entscheidung zu bereuen. Denn rund elf Jahre später war der Schauspieler in der Show „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!“ zu sehen und kämpfte gegen andere Ex-Kandidaten, um ins Dschungelcamp einzuziehen.

Dustin Semmelrogge war nicht der einzige Promi, der genug vom Dschungelcamp hatte. Im Laufe der Jahre kam es immer wieder zu einigen freiwilligen Promi-Abgängen in der Show. Sarah Knappik in fünften Staffel oder auch der unrühmliche Abgang von Michael Wendler im Jahr 2014. Es ist nicht auszuschließen, dass in den kommenden Dschungelcamp-Staffeln einige Stars dazukommen. Denn einige Stars scheinen das Abenteuer in Down Under zu unterschätzen…