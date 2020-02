Lutz Schweigel: So versteht er sich wirklich mit Katrin Hamann!

Lutz Schweigel und Katrin Hamann gelten zu den Urgesteinen bei „Berlin – Tag & Nacht“. In ihren Rollen als Joe und Peggy haben sie in der Serie viele Höhen und Tiefen erlebt. Doch wie verstehen sich die beiden Darsteller eigentlich privat? KUKKSI hat bei dem Serien-Star nachgefragt!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ haben sich Joe und Peggy das Ja-Wort gegeben – doch dann scheiterte die Ehe. Zwar flogen auch immer mal wieder die Fetzen, doch in der Serie sind sie heute gut befreundet. Doch wie stehen Lutz Schweigel und Katrin Hamann eigentlich privat zueinander? Und treffen sie sich auch mal nach Drehschluss? Der Lutz-Darsteller hat verraten, wie er wirklich zu seiner Serienkollegen steht.

Lutz spricht über Verhältnis zu Katrin

„Mit Katrin verstehe ich mich sehr gut und wir haben ein tolles Verhältnis als Kollegen miteinander. Wir telefonieren auch öfter mal. Wir unternehmen in der Freizeit aber nicht ganz so viel, da wir zeitlich sehr eingespannt sind“, erzählt Lutz Schweigel im exklusiven Interview mit KUKKSI. Die beiden verstehen sich also auch abseits der Kameras sehr gut und sind befreundet.

Treffen sich die Darsteller auch nach Drehschluss?

Nach Drehschluss ist schon mal ein Bierchen drin – aber in der Freizeit macht schon jeder eher seins. „Jeder hat auch sein eigenes Privatleben und man braucht auch mal Zeit für dich – jeder hat außerdem auch seinen eigenen Freundeskreis. Nach einem Dreh gehen wir zumindest manchmal noch was trinken, aber generell macht jeder seins“, sagt uns der Darsteller weiter.

Lutz und Katrin sind ein eingespieltes Team

Am Set verstehen sich die beiden auch bestens und sind ein eingespieltes Team – sie können sich komplett aufeinander verlassen und gehen respektvoll miteinander um. Das schätzt Lutz Schweigel sehr an seiner Serienkollegin. Bei BTN dürfen sich die Fans auf viele weitere Storys mit Joe und Peggy freuen… RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.