Nach Promi Big Brother-Einzug: Es kommt zum Eklat bei Peter und Iris Klein!

Iris Klein stellt den Container bei „Promi Big Brother“ ordentlich auf dem Kopf. Denn auch ihr Ex Peter nimmt an dem Format teil – das ehemalige Paar muss zwei Wochen gemeinsam unter einem Dach leben. Kurz nach dem Einzug von Iris Klein kommt es zum Eklat.

Erst das Fremdgeh-Drama, dann die Trennung und eine öffentliche Schlammschlacht – seit Jahresbeginn beherrschen Iris und Peter Klein die Schlagzeilen. Seit rund acht Monaten haben Iris und Peter Klein keinen Kontakt mehr. Das hat sich nun geändert: Iris Klein hat ihren Ex Peter in der SAT.1-Show „überrascht“. Peter habe zwar damit gerechnet, aber gewünscht habe er es sich nicht, auf seine Ex-Frau im TV-Container zu treffen.

Iris und Peter Klein sprechen kaum miteinander

Nach ihrem Einzug plauderte Iris Klein mit den anderen Kandidaten – die Begrüßung zwischen dem Ex-Paar fiel erwartungsgemäß eher kühl aus. Dass die beiden immer noch nicht gut aufeinander zu sprechen sind, wurde sofort deutlich. Kurz nach dem Einzug kam es zum Eklat: Peter und Iris Klein mussten eine Challenge gemeinsam absolvieren und im Penny-Markt einkaufen.

Ex-Paar muss im Penny-Markt einkaufen

Mit dem erspielten Geld sollten Iris und Peter Klein für die Bewohner einkaufen. Tatsächlich gelang es den beiden, das gesamte Budget in der vorgegebenen Zeit auszugeben – ohne viel miteinander zu reden. Peter und Iris scannten die Artikel abwechselnd und versuchten, sich weitgehend zu ignorieren. Iris Klein langte vor allem bei Prosecco, Chips und Schokocreme zu, während Peter sich eher auf Nudeln stürzte.

Insgesamt 13 Bewohnerinnen und Bewohner sind bei „Promi Big Brother“ eingezogen. Peter Klein zog bereits am Samstag in den TV-Container, Iris Klein erst am Montag. Die Trennung zwischen den beiden wird die Show in den kommenden Tagen wohl dominieren. Daniela Katzenberger befürchtet jedoch, dass der Klein-Krieg im TV-Container eskalieren könnte. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich im TV, bei Joyn gibt es einen Livestream rund um die Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2023: Iris Klein will nur noch die Scheidung!