Promi Big Brother 2023: Iris Klein will nur noch die Scheidung!

In SAT.1 startete am Montag die neue Staffel von „Promi Big Brother“ mit einem großen Knall. Denn Iris und Peter Klein trafen nach der Trennung und einer öffentlichen Schlammschlacht erstmals wieder aufeinander. Im TV-Knast mach die Mutter von Daniela Katzenberger klar: Sie will nur noch die Scheidung.

Peter Klein war fassungslos, als Iris Klein den Container bei „Promi Big Brother“ betrat. Jedoch blieb er ruhig und auch sie machte gute Miene zum bösen Spiel. Das Trennungsdrama wird in der kommenden Folge der SAT.1-Show thematisiert. Denn Iris Klein macht klar, dass sie von Peter nur noch die Scheidung will. KUKKSI verrät, was in der kommenden Folge von „Promi Big Brother“ passiert.

Stress im Schlafzimmer

Zwei neue Bewohner:innen, aber aktuell nur zwölf Schlafplätze. Ein zusätzliches Bett für Iris muss aufgebaut werden. Nur wohin damit? Wenig Platz, nicht alle Betten lassen sich verschieben und direkt neben Peter? Keine gute Idee. Und der Ex von Iris krallt sich direkt die neue dicke Matratze. Dominik findet das überhaupt nicht gut, doch Peter ist das egal: „Nein, ich bin egoistisch. Hat mich jemand gefragt, ob ich auf einer dünnen schlafen will?“ Yeliz kommentiert die Matrazen-Posse: „Das ist schon böse. Sie war schließlich 20 Jahre seine Frau!“. Schließlich tauscht Dilara ihre dickere Matratze mit der von Iris, um nicht noch mehr Drama zu haben: „Ich kann heute keinen Krieg mehr ertragen!“.

Iris Klein spricht über die Scheidung

Endlich kann auch Iris ihre Version zur Trennung von Peter erzählen: „Er ist am dritten Januar mit Lucas ins Dschungelcamp geflogen mit den Worten ‘Ich liebe dich, ich vermisse dich jetzt schon’. Hat mich am Anfang in seinen Storys noch verlinkt und dann drei Tage später nur noch die andere. Wir waren immer glücklich bis zum letzten Tag. Er hat nach Australien gesagt, er wollte aus dem Schatten der Familie heraustreten, er wäre ja immer nur das fünfte Rad am Wagen gewesen. Das ist ja das, was ich auch verurteile. Hätte er vorher Schluss gemacht oder gesagt, ich will nicht mehr, ok.“ Und jetzt? Scheidung? Für Iris eine klare Sache, aber Peter versagt bisher die Unterschrift. Vielleicht kann der große Bruder helfen? Iris: „Ja, das wäre mein Ziel. Ich komme hier raus und er unterschreibt. Dann kannst du mit ihr in den Sonnenuntergang reiten und ich mit meinem Freund.“

Manuela Wisbeck: Über Umwege zur großen Liebe

Manuela Wisbeck ist seit 2015 mit ihrer Freundin mehr als glücklich: „Wir haben uns ganz klassisch über das Internet kennengelernt. Beim ersten Date haben wir sofort Händchen gehalten und ab dem Moment war uns klar: Wir sind zusammen.“ Und wie hat Manuela herausgefunden, dass sie auf Frauen steht? „Ich war 16 und habe mich damals in einen Mann verliebt – also ich dachte, es wäre ein Mann. Aber es war eine Frau. Das wusste ich nicht. Sie war so maskulin und sehr burschikos. Dann sind wir tatsächlich zusammen gekommen, haben uns dann schnell getrennt, weil ich immer gesagt habe, ich kann das nicht, ich bin nicht lesbisch. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und gesagt: Manu, es ist egal und lass’ es einfach passieren. Und danach habe ich mich tatsächlich immer nur in Frauen und Frauen in mich verliebt.“

Schwerer Tag für Jürgen: Viele Tränen im Sprechzimmer

Im Gegensatz zu Patricia, die im Luxus aufgewachsen ist, ist es bei Jürgen genau andersherum. Er erzählt Manuela und Patricia: „Ich bin in einer Hochhaussiedlung groß geworden. Wir haben als Familie nie viel Geld gehabt, eine ganz normale Arbeiterfamilie. Wir konnten halt keine großen Sprünge machen.“ Im Sprechzimmer erklärt Jürgen später: „Ich hatte das Glück, mit tollen Eltern, mit tollen Geschwistern aufzuwachsen. Ich hatte eine richtig gute und glückliche Kindheit.“ Doch es gab auch für Jürgen wirklich schlimme Zeiten. Unter Tränen erzählt er von einem Verkehrsunfall mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder: „Mein Bruder und meine Mutter wären fast verstorben. Gott sei Dank haben sie überlebt. Das war eigentlich die schwierigste Zeit meines Lebens!“ SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 20:15 Uhr live.