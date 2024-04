Yvonne Woelke begleitet Peter Klein zu seinem ersten Ballermann-Auftritt auf Mallorca

In der Bierstraße auf Mallorca war am Samstagabend viel Trubel. Denn dort eröffnete die MK Arena ihre Pforten. Mittendrin: Peter Klein. Er war nicht allein – Yvonne Woelke begleitete ihm zu seinem ersten Ballermann-Auftritt.

Vor einigen Tagen kam Yvonne Woelke mitten in der Nacht aus Berlin am Flughafen in Palma an. Peter Klein wartete ungeduldig am Gate – der Flieger hatte rund eine Stunde Verspätung. Grund für den Mallorca-Besuch: Der erste Ballermann-Auftritt von Peter Klein in der MK Arena. Yvonne Woelke wirkte bereits in den ersten Musikvideos von Peter Klein mit.

Erster Ballermann-Auftritt von Peter Klein

„Mir geht es sehr gut“, erzählt Yvonne Woelke im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca kurz vor seinem Auftritt in der MK Arena. „Es ist alles super“, meint auch Peter Klein. Auf die Frage, was die beiden auf Mallorca neben dem Auftritt vorhaben, sagt Peter Klein: „Ich gehe meinem Job nach und singe heute Abend.“ Peter Klein und Yvonne Woelke zeigen sich total glücklich und die Stimmung ist ausgelassen gut – nur das Wetter könnte besser sein. „Es ist aber immerhin etwas wärmer geworden. Ich hätte mir etwas mehr Sonne gewünscht“, so Yvonne Woelke.

Beim großen Megapark-Opening am Sonntag wird Peter Klein nicht dabei sein. „Ich bin nur in der MK Arena. Beim Megapark-Opening werde ich nicht sein. Aber ich gehe schon manchmal rein, wenn ich hier in der Nähe bin“, so Peter Klein. Dann hat er auch den Grund verraten, weshalb sich Peter Klein nicht beim Opening blicken lässt: „Dort sind viele andere Menschen, die dort auftreten. Die sollen ihren Abend und den roten Teppich genießen – da brauche ich nicht mit dabei sein“, so Peter Klein zu KUKKSI Mallorca.

Neue TV-Projekte für Peter Klein und Yvonne Woelke

Dann lässt Peter Klein noch durchblicken, dass demnächst einige Sachen in Planung sind. „Es sind einige TV-Projekte geplant. Ich darf jedoch noch nicht darüber sprechen, allerdings wird man bald einiges von mir sehen.“ Und auch Yvonne Woelke wird bald in einem TV-Format zu sehen sein.

Rückblick: Nach mehr als 20 Jahren zerbrach die Ehe zwischen Iris und Peter Klein. Die Katzenberger-Mama warf ihrem Noch-Ehemann vor, sie während der Dreharbeiten zu „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ in Australien mit Yvonne Woelke betrogen zu haben. Bis heute bestreitet Peter Klein die Vorwürfe. Und auch, dass sie eine Beziehung führen, streiten sowohl Peter Klein als auch Yvonne Woelke ab.