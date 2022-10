McDonald’s Benefiz Gala: Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im KUKKSI-Interview

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand in München die McDonald’s Benefiz Gala zugunsten der Kinderhilfe des Unternehmens statt. Zahlreiche Promis liefen über den Red Carpet – auch Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis waren dabei. KUKKSI-Reporter Oliver Stangl hat die beiden TV-Stars am Roten Teppich zum Interview getroffen.

Die Benefiz Gala zugunsten der McDonald’s Kinderhilfe musste coronabedingt eine Pause von zwei Jahren einlegen. Umso größer fiel die Gala in diesem Jahr aus. Die Spendensumme beläuft sich auf stolze 1.145.541 Euro. Bereits zum 17. Mal richtete die Fast Food-Kette die Gala aus – diese wird auch von zahlreichen Promis unterstützt. Thore Schölermann und seine Kollegin Mellissa Khalaj führten als Moderatoren durch den Abend. Zahlreiche Promis liefen über den Red Carpet – neben Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis waren unter anderem die No Angles, Julian F.M. Stoeckel oder auch Jana-Ina Zarrella anwesend.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf dem Red Carpet

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis haben sich gefreut, dass die Benefiz Gala wieder stattfinden konnte. „Es ist der Wahnsinn wieder hier zu sein. Seit drei Jahren waren wir auf keinem Roten Teppich mehr. Erst kam Corona und danach war es zeittechnisch auch schwierig, weil wir eigentlich nur am drehen sind“, sagt Daniela Katzenberger im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Wir hatten dieses Jahr sehr viel zu tun, wie eigentlich selten zuvor – von zahlreichen Fernsehshows bis hin zu unserer Doku und einen Podcast haben wir auch“, so Lucas Cordalis.

Ihre Familie macht den beiden Mut

Das Motto der Gala lautete Mut. Doch was macht den beiden gerade in den derzeit schwierigen Zeiten besonders viel Mut? „Das wir uns auf unsere Familie verlassen können macht uns Mut. Unsere Familie ist eine starke Einheit und das ist auch mega wichtig“, so Lucas Cordalis. „Man hat auch gar keine andere Wahl. Man denkt als Mutter weniger drüber nach, ob was mutig ist, sondern man macht einfach und zieht es durch“, verriet Daniela Katzenberger.

Und wir haben die TV-Stars auch gefragt, ob sich größere Unternehmen mehr für gemeinnützige Zwecke einsetzen sollten: „Man kann niemanden dazu zwingen. Aber ich finde toll, wenn sich größere Unternehmen dafür einsetzen, für den guten Zweck zu spenden. Gerade in Deutschland sind die Menschen dazu bereit, zu spenden. Davor muss man ein riesen Respekt haben“, erzählt uns Lucas Cordalis. Und die nächste Spendengala von McDonald’s wird sicher auch wieder im nächsten Jahr kommen. Was Daniela Katzenberger und Lucad Cordalis sonst noch ausgeplaudert haben, erfahrt ihr bald bei KUKKSI. Schon gelesen? Daniela Katzenberger: So ist das Leben auf Mallorca wirklich!