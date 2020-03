Daniela Katzenberger: So ist das Leben auf Mallorca wirklich!

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind total happy auf Mallorca. In den neuen Folgen ihrer Doku-Soap gewährt das Paar wieder private Einblicke in ihr Privatleben. Doch wie gestaltet sich eigentlich der Alltag? KUKKSI hat bei der Kult-Blondine nachgefragt!

Eine Rückkehr nach Deutschland können sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis nicht vorstellen. „Mallorca ist unser zu Hause und wir fühlen uns hier wirklich sehr wohl. Ich liebe die Mentalität der Menschen hier und natürlich das Wetter (lacht) Hier kann es einem nur gut gehen“, sagt der TV-Star im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So fühlt sich Sophia auf der Insel

Und wie fühlt sich Sophia auf der Insel? „Sophia ist in meinen Augen eine richtige Mallorquinerin (lacht). Sie ist hier groß geworden, spricht Spanisch, geht hier zur Schule. Mallorca ist ihre Heimat“, erzählt uns Daniela Katzenberger.

Daniela Katzenberger gibt einen Einblick in ihr Privatleben

Und dann hat sie uns auch noch verraten, wie der Alltag der Familie aussieht und gibt uns einen kleinen Einblick in ihr Privatleben: „Ich würde behaupten, wie bei den meisten Menschen auch. Arbeiten, Kochen, putzen, Wäsche waschen, das Kind zur Schule bringen und abholen, gemeinsam essen und spielen. Natürlich sieht unser Arbeitsalltag vielleicht etwas anders aus, als bei anderen. Aber wir kommen auch auf unsere Stunden am Tag und müssen schauen, dass wir die Betreuung von Sophia und unsere Termine miteinander vereinbart bekommen“, so Daniela Katzenberger.

Darum geht es in den neuen Folgen

In den neuen Folgen gibt es noch mehr Einblicke. Zum Start der neuen Folgen steht der Geburtstag von Sophia im Mittelpunkt und auch die Nachwuchsplanung ist ein Thema, denn Iris Klein will wieder Oma werden. Der Tod von Costa Cordlias reißt außerdem eine schmerzhafte Lücke in die Familie. Die neuen Folgen von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ zeigt RTLZWEI ab dem 25. März immer mittwochs um 20:15 Uhr. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen bei TVNOW verfügbar.