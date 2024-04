Isi Glück, Olaf der Flipper, Lucas Cordalis, Nino de Angelo & Co.: Diese Stars treten beim Megapark-Opening auf!

Seit Donnerstag feiert der Megapark auf Mallorca sein großes Opening. Am Sonntag steigt die richtige Party-Sause in dem Komplex. Nun ist auch bekannt, welche Künstler auf der Bühne stehen werden.

Die Party am Ballermann geht bald richtig los! Denn am Sonntag steigt das große Megapark-Opening auf Mallorca. Zahlreiche Stars werden auf der Bühne performen – KUKKSI Mallorca ist vor Ort. Mittlerweile ist auch bekannt, welche Stars anwesend sein werden.

Diese Stars sind beim Megapark-Opening dabei

Nino de Angelo ist eine echte Musiklegende! Der Sänger tritt nicht nur am heutigen Samstag um 20:30 Uhr im Megapark auf (KUKKSI Mallorca wird berichten), sondern lässt sich auch beim Opening am Sonntag blicken. Dabei sind auch Anny, der Bierkapitän sowie Samu, welcher mit Hits wie „Wenn der Flügel sich neigt“ im Megapark immer wieder für Gänsehaut sorgt.

Knossi sowie Lorenz Büffel werden ebenfalls auf der Bühne performen. Mit seinen 78 Jahren ist Olaf der Flipper der älteste Künstler beim Megapark-Opening. Sie ist eine echte Ikone und bringt ordentlich Stimmung in den Partykomplex: Mit Hits wie „Mallearen“ reißt die Isi Glück die Hütte regelrecht ab.

Mit Songs wie „Hey, das geht ab, wir feiern die ganze Nacht“ sind die Atzen legendär und „Herz an Herz“-Interpretin Jasmin Wagner wird am Start sein. Bereits in den vergangenen Tagen sorgte Lucas Cordalis für ordentlich Stimmung und darf beim Opening natürlich nicht fehlen. Und auch Ballermann-Ikone Mickie Krause ist beim Opening anwesend.

Auch diese Künstler sind dabei

Dabei sind auch: Fabian Farell, HBz, Housekasper, Micha von der Rampe, Nora Lob, Maxwell, Draufgänger, Almklausi, Fire Squad, Milla Pink, Juliano, Glueboys, Julian Benz, Manni Manta, Minnie Rock, Herzbeben, Anja Bavaria, Buddy Ogün, Jamyx, Pazoo und Noel Holler. Das Megapark-Opening beginnt am Vormittag und dauert bis in die Nacht an.