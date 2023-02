GNTM 2023: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

„Germany’s next Topmodel“startet in diesem Jahr in der Stadt der Engel. Die 29 Kandidatinnen treffen Heidi Klum in einer echten Filmstadt. Dort laufen sie ihre erste Fashion-Show. In jeder Folge müssen einige Kandidatinnen die Show verlassen.

„Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen“, sagt Heidi Klum laut ProSieben. 29 Kandidatinnen hat Heidi Klum zum Auftakt zu sich nach Los Angeles eingeladen. Aber: Es werden noch weitere Kandidatinnen in die Stadt der Engel reisen. Heidi Klums Auswahl 2023 – vielfältig. Die Zuschauer:innen werden auch in der 18. Staffel sehr unterschiedliche Models kennenlernen. Und sie alle werden alles dafür geben, den begehrten Titel und das Cover der Harper’s Bazaar für sich zu gewinnen.

Das sind die Kandidatinnen

Cassy (23), Tanzlehrerin aus Hamburg

(20) aus Flensburg Anna-Maria (24), Biologin aus Bochum

(21), Einzelhandelskauffrau aus Bielefeld Elsa (18), Friseurin aus Baden (Österreich)

(26), Studentin aus Stuttgart Ana (22), Kauffrau für audiovisuelle Medien aus Heide (Schleswig-Holstein)

(22), Auszubildende im Einzelhandel aus Koblenz Juliette (20), Auszubildende als Kauffrau aus Bad Sobernheim (Rheinland-Pfalz)

(19), Studentin aus Leipzig Olivia (22), Studentin aus Hamburg

(23), Studentin aus Paderborn Coco (20) aus München

(22), Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr) Anya (19), Auszubildende aus Berlin

(20), Friseurin aus Osnabrück Selma (18), Abiturientin aus Berlin

(23) aus Köln Eliz (21), Studentin aus München

(20), Sozialarbeiterin aus Berlin Elisabeth (20) aus München

(25), Medizinische Fachangestellte aus Essen Melissa (19), Abiturientin aus Düsseldorf

(18), Bürokauffrau aus Linz (Österreich) Leona (19), Groß- und Außenhandelskauffrau aus Großheubach (Unterfranken)

(19) aus Aschbach Indira (20) aus Magdeburg

Diese Models sind raus

In jeder Folge müssen ein oder mehrere Kandidatinnen die Show verlassen. Dann heißt es von Heidi Klum: „Ich habe leider kein Foto für dich.“ Denn nur die Models, die alles geben, kommen bei GNTM in die nächste Runde. Hier erfahrt ihr, welche Kandidatinnen bereits ausgeschieden sind.

Folge 1: Erfahrt ihr nach der Ausstrahlung

Das sind alle Gewinnerinnen der letzten Staffeln

Staffel 1: Lena Gercke

Lena Gercke Staffel 2: Barbara Meier

Barbara Meier Staffel 3: Jennifer Hof

Jennifer Hof Staffel 4: Sara Nuru

Sara Nuru Staffel 5: Alisar Ailabouni

Alisar Ailabouni Staffel 6: Jana Beller

Jana Beller Staffel 7: Luisa Hartema

Luisa Hartema Staffel 8: Lovelyn Enebechi

Lovelyn Enebechi Staffel 9: Stefanie Giesinger

Stefanie Giesinger Staffel 10: Vanessa Fuchs

Vanessa Fuchs Staffel 11: Kim Hnizdo

Kim Hnizdo Staffel 12: Céline Bethmann

Céline Bethmann Staffel 13: Toni Dreher-Adenuga

Toni Dreher-Adenuga Staffel 14: Simone Kowalski

Simone Kowalski Staffel 15: Jacqueline Wruck

Jacqueline Wruck Staffel 16: Alex Mariah Peter

Alex Mariah Peter Staffel 17: Lou-Anne Gleißenebner-Teskey

Sendezeiten, Livestream und Drehort von GNTM

Die neuen Folgen von „Germany's next Topmodel" laufen immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung wird regulär immer freitags zur besten Sendezeit auf SIXX gezeigt. Die Episoden werden außerdem bei Joyn zur Verfügung gestellt wird. Dort gibt es auch einen Livestream von ProSieben. Für die 29 Kandidatinnen geht es diesmal direkt übrigens nach Los Angeles – es handelt sich dabei um die Wahlheimat von Heidi Klum. ProSieben zeigt GNTM immer donnerstags um 20:15 Uhr.