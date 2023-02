GNTM 2023: Steht die Gewinnerin schon fest?

29 Kandidatinnen kämpfen bei „Germany’s next Topmodel“ um den Sieg. Der Konkurrenzdruck in der Show ist riesig. Doch am Ende kann es nur ein Mädchen werden! Steht die Gewinnerin der diesjährigen Staffel eigentlich schon fest?

Wer wird DAS Mädchen von Heidi Klum? Die Jurorin sucht bei „Germany’s next Topmodel“ nach der schönsten Kandidatinnen. Welche der 29 Nachwuchsmodels hat das Zeug für eine erfolgreiche Karriere? Wer kann auf Catwalks und in Shootings überzeugen? Die Models werden auch in dieser Staffel wieder auf die Probe gestellt und müssen sich mächtig ins Zeug legen.

Das sind die 29 GNTM-Models

Cassy (23), Tanzlehrerin aus Hamburg

Katja (20) aus Flensburg

(20) aus Flensburg Anna-Maria (24), Biologin aus Bochum

Somajia (21), Einzelhandelskauffrau aus Bielefeld

(21), Einzelhandelskauffrau aus Bielefeld Elsa (18), Friseurin aus Baden (Österreich)

Zoey (26), Studentin aus Stuttgart

(26), Studentin aus Stuttgart Ana (22), Kauffrau für audiovisuelle Medien aus Heide (Schleswig-Holstein)

Vivien (22), Auszubildende im Einzelhandel aus Koblenz

(22), Auszubildende im Einzelhandel aus Koblenz Juliette (20), Auszubildende als Kauffrau aus Bad Sobernheim (Rheinland-Pfalz)

Slata (19), Studentin aus Leipzig

(19), Studentin aus Leipzig Olivia (22), Studentin aus Hamburg

Jülide (23), Studentin aus Paderborn

(23), Studentin aus Paderborn Coco (20) aus München

Nina (22), Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr)

(22), Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr) Anya (19), Auszubildende aus Berlin

Sarah (20), Friseurin aus Osnabrück

(20), Friseurin aus Osnabrück Selma (18), Abiturientin aus Berlin

Ida (23) aus Köln

(23) aus Köln Eliz (21), Studentin aus München

Mirella (20), Sozialarbeiterin aus Berlin

(20), Sozialarbeiterin aus Berlin Elisabeth (20) aus München

Tracy (25), Medizinische Fachangestellte aus Essen

(25), Medizinische Fachangestellte aus Essen Melissa (19), Abiturientin aus Düsseldorf

Melina (18), Bürokauffrau aus Linz (Österreich)

(18), Bürokauffrau aus Linz (Österreich) Leona (19), Groß- und Außenhandelskauffrau aus Großheubach (Unterfranken)

Lara (19) aus Aschbach

(19) aus Aschbach Indira (20) aus Magdeburg

Emilia (19), Gastronomie-Angestellte aus Kelkheim (Taunus)

Steht die Gewinnerin schon fest?

Einige Fans fragen sich: Steht die Siegerin eigentlich schon längst fest? Die ganz klare Antwort lautet: Nein! Zwar wurde die Show in den vergangenen Monaten aufgezeichnet und erst jetzt ausgestrahlt – aber: Das Finale, welches im Mai gesendet wird, ist live. Und erst dort wird die Siegerin von Heidi Klum gekürt. Bis dahin steht den Nachwuchsmodels ein langer Weg bevor. Die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ zeigt ProSieben immer donnerstags um 20:15 Uhr.