Heidi Klum: In diesen Serien spielte die GNTM-Jurorin mit

Heidi Klum sucht bei „Germany’s next Topmodel“ seit 2006 jedes Jahr nach dem schönsten Mädchen. Hast du aber gewusst, dass die Model-Ikone auch in mehreren Serien und Filmen mitgespielt hat?

Heidi Klum war nicht nur einer der gefragtesten Models in den 90er Jahren, sondern ist erfolgreiche Unternehmerin und Jurorin bei Germany’s next Topmodel“. Sie ist auch in der US-Modelshow „Project Runway“ zu sehen und sitzt in der Jury bei „America’s Got Talent“. Im Laufe ihrer Karriere erhielt sogar einige Preise – darunter einen Emmy als Moderatorin von „Project Runway“, den „Special Award – Business Achievement“ bei den About You Awards und zwei Bambis in der Kategorie „Fashion“. Die Beauty ist ein absolutes Multitalent, denn die GNTM-Jurorin versuchte sich auch als Schauspielerin und wirkte in zahlreichen Serien und Filmen mit.

Heidi Klum spielte in diesen Serien mit

Ab dem Jahr 1998 war Heidi Klum in mehreren Folgen der Serie „Chaos City“ zu sehen. Sie wirkte außerdem in „Sex and the City“ (2001), der Komödie „Zoolander“ (2001), „Malcolm mittendrin (2002) und dem Streifen „Ella – Verflixt & zauberhaft“ (2004) mit. Zudem wirkte sie auch in der US-amerikanischen Filmkomödie „Der Teufel trägt Prada“ mit.

Mehrere Gastauftritte

Weitere Gastauftritte hatte sie auch unter anderem auch in „How I Met Your Mother“ (2007), in dem Thriller „Verführung einer Fremden“ (2007) und „Desperate Housewives“ (2010). Zuletzt hatte die GNTM-Jurorin im Jahr 2018 in dem Film „Ocean’s 8“ einen Cameo-Auftritt. Im Jahr 2019 lieh sie in dem Film „Arctic Justice: Thunder Squad“ ihre Stimme.

Seit 2006 läuft GNTM

Seit 2006 sucht Heidi Klum bei „Germany's next Topmodel" das schönste Mädchen. In dem ProSieben-Format müssen sich die Kandidatinnen mehreren Shootings stellen. Danach entscheidet sie, wer ein Foto bekommt oder auch gehen muss. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht: ProSieben und Heidi Klum haben die Zusammenarbeit verlängert – also auch in den nächsten Jahren geht „Germany's next Topmodel" weiter.