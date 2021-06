Friends-Star James Michael Tyler hat Krebs im Endstadium!

Auch wenn es eine ,,Friends“-Reunion gab und es zur Neuauflage der Serie kommt – so wie sie früher war, wird sie natürlich nie wieder sein. Nicht nur, dass die Stars nach 17 Jahren älter geworden sind – manchmal macht das Leben auch einfach einen Strich durch die Rechnung. So wie bei James Michael Tyler. Das ,,Friends“-Urgestein macht seine schwere Krankheit öffentlich.

James Michael Tyler spielte circa zehn Jahre in der Kultserie ,,Friends“ die Nebenrolle des Gunther. Er war ein fester Bestandteil der Serie, doch weil er an Krebs im Endstadium leidet, konnte er schon nicht persönlich an der Reunion der Schauspieler teilnehmen. Stattdessen wurde er per Videocall zugeschaltet.

James Michael Tyler als „Friends“-Urgestein

Manchmal sind es nicht nur die Hauptrollen, die einen in einer Serie fesseln. Es gibt auch diese Nebenrollen, die es manchmal so spannend, amüsant oder auch einfach unterhaltsam machen. So war es auch mit James Michael Tyler in seiner Rolle als ,,Gunther“, welcher das Café ,,Central Perk“ führte. Natürlich hatte man die Hoffnung, falls es wirklich neue Folgen der Kultserie geben sollte, er auch von der Partie ist. Doch eine schockierende Diagnose macht diesen Plan nun zunichte.

So steht es um den Schauspieler

Schon seit knapp 3 Jahren kämpft der 59-Jährige gegen den Prostatakrebs. Es wurde nämlich im September 2018 diagnostiziert. Mittlerweile hat er sich aber sehr schwer verbreitet. ,,Bei mir wurde ein fortgeschrittener Prostatakrebs diagnostiziert, der sich auf meine Knochen ausgebreitet hatte", verriet er im Magazin Today. ,,Ich habe die letzten drei Jahre mit dieser Diagnose zu tun gehabt. Es ist (jetzt) Stadium 4. Krebs im Spätstadium. Irgendwann wird es mich also wahrscheinlich erwischen", setzte er fort. In der ersten zeit half ihm eine Hormontherapie. Er habe morgens und abends eine Tablette genommen. Das habe sehr gut am Anfang geholfen, doch dann sei der Krebs fortgeschritten. Mittlerweile unterziehe er sich einer aggressiven Chemotherapie.