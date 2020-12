Bachelorette 2020: Melissa bricht Dreamdate mit Ioannis ab!

In der neuen Folge von “Die Bachelorette” standen die Dreamdates an. Die Single-Boys konnten sich dabei nochmal richtig ins Zeug legen, um die Beauty zu beeindrucken. Für Ioannis Amanatidis ging das jedoch nach hinten los! Melissa Damilia hat das Dreamdate dann sogar abgebrochen.

Die Dreamdates finden immer kurz vor dem Finale statt und die Kandidaten können nochmal alles geben. Für einige Single-Boys lief es zuletzt richtig gut – Daniel Häusle ist mit der “Bachelorette” sogar im Bett gelandet. Das Dreamdate mit Ioannis Amanatidis lief jedoch absolut nicht nach Plan: Immer wieder gerieten die beiden aneinander! Dann verweigerte Melissa sogar die Liebesnacht mit dem 30-Jährigen.

Zu Beginn des Dates machten die beiden eine Scooter-Tour durch Santorin – zu dem Zeitpunkt lief eigentlich noch alles gut. In einer Pause kam es jedoch zu der ersten Diskussion: Er wollte wissen, wo er bei Melissa steht und welche Chancen er bei ihr hat – dabei wollte die Beauty einfach nur die Zeit mit ihm genießen und keine ernsten Gespräche führen. Sie fühlte sich von ihm einfach zu sehr unter Druck gesetzt. Danach düsten die beiden wieder los. Doch auch beim Dinner-Date waren die Fronten verhärtet. Eine lockere Stimmung kam zwischen den beiden absolut nicht auf.

Melissa Damilia war den Tränen nahe

“Ich habe mich sehr unwohl gefühlt, was ich niemals gedacht hätte, dass ich dieses Gefühl beim Ianni mal habe und das war etwas, was mich sehr beschäftigt hat”, erzählte Melissa. Er versuchte dann schließlich noch alles zu retten und wollte mit lockeren Sprüchen die Stimmung wieder etwas verbessern – aber auch das half nichts mehr. Melissa war sogar den Tränen nahe und verweigerte dann die Nacht mit Ioannis Amanatidis. Beide haben die Nacht getrennt voneinander verbracht – das hat es so bei einem Dreamdate auch noch nicht wirklich gegeben.

“Ich merke einfach, dass mir etwas fehlt. Das Lachen”, fasst Melissa zusammen. Und auch am nächsten Morgen zogen dunkle Wolken auf: Am Ende brach Melissa das Dreamdate mit Ioannis ab! Sie fühlte sich komplett vor den Kopf gestoßen, erzählte die 25-Jährige kurz danach. AUTSCH! Und was meint er? “Ich weiß nicht, was passiert ist”, sagt er. Der 30-Jährige hat sich bei Melissa wohl ziemlich ins Aus geschossen… Die Folgen von “Die Bachelorette” sind bereits vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelorette 2020: Der erste Kuss für Melissa!