Dschungelcamp 2024: Leyla Lahouar bricht Dschungelprüfung ab!

So richtig rund läuft es bei den zwölf Stars am dritten Tag im Dschungelcamp nicht: Beim Abendessen gibt es ordentlich Beef und dann bricht Leyla auch noch die Dschungelprüfung ab.

Nach langem Warten kommt der heiß ersehnte Korb und somit das Fünf-Sterne-Essen ins Dschungelcamp. Kim erkennt ihn und fordert: „I was eating dick for this, you better love it!“ Fabio liest die Speisekarte vor, welche sieben Mini-Kartoffeln, lila Herzblattklee, zwei Daikon-Rettiche, vier Sapote, eine Mini-Banane, Seetang und zwei Alpaka-Schenkel umfasst. Sofort wird wild drauflos geschnibbelt. Leyla kritisiert das mangelnde Planen beim Kochen und fordert die separate Zubereitung von Fleisch und Gemüse, Felix und Fabio ignorieren ihre Vorschläge und machen einfach weiter.

Leyla fühlt sich nicht ernst genommen und ist genervt. Sie wird laut: „Es bringt euch doch jetzt nicht um, wenn ich das separat mache. Ich finde das ekelig!“ Fabio stellt sich dumm: „Aber wir haben doch nur eine Pfanne!“ Leyla wird einfach ignoriert. „Für Extra-Wünsche ist hier überhaupt kein Platz“, stellt Felix fest. „Das wird einfach überhört!“ Leyla ist richtig sauer: „Ich fühle mich verarscht. Die, die Veggi sind, führen im Camp einen Überlebenskampf!“

Null Sterne in der Dschungelprüfung „Ich bin im Spa – Holt mich hier raus!“

Wohltuende Bäder, aromatische Öle und Kräuter, entspannende Massagen und einfach mal Geist und Körper erneuern… So schön könnte für Leyla und Tim ein Besuch im Spa sein, nicht aber in der Dschungelprüfung „Ich bin im Spa – Holt mich hier raus!“. Schon vor der Prüfung muss Sonja Zietlow die verzweifelte Leyla trösten: „Du brauchst nicht weinen!“ Doch so richtig überzeugt wirkt Leyla nicht…

Für Tim und Leyla beginnt ihr „Wellness-Abenteuer“ in zwei ebenerdigen Kammern, in denen sich an den Seiten sechs durch Schlösser gesicherte Sterne befinden. Nachdem die zwei Prüflinge in ihren Kammern festgeschnallt sind, kommen die ersten Ratten zu Tim und eine erste Echse in Leylas Spa-Kerker, die ihren Kopf berührt.

In dieser Sekunde schreit die 27-Jährige panisch auf und ruft gleichzeitig „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Für wenige Sekunden passiert nichts. „Ich habe doch den Satz gesagt“, ruft Leyla. „Hast du“, fragt Sonja. „Willst du raus? Sag es nochmal ganz schnell!“ Leyla ruft ein zweites Mal „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, danach ist die Prüfung sofort vorbei. Ranger befreien die schluchzende Leyla, auch Sonja Zietlow kommt tröstend dazu. Null Sterne. Leyla entschuldigt sich bei Tim, der sie beruhigt und in den Arm nimmt: „Dir muss gar nichts leidtun. Du bist nicht mehr in der Prüfung. Atme ein und atme aus. Niemand ist dir böse!“ Ohne Sterne und alles andere als entspannt treten Tim und Leyla den Weg vom Dschungel-Spa zurück ins Camp an…

Anyas Traum von David

Kim und Anya sprechen mal wieder über David. Anya kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: „Äußerlich finde ich seinen Hautton sehr schön. Er ist ein sehr hübscher Mann. Der wirkt total bodenständig, gut erzogen. Ich glaube, das ist ein richtig toller Mann!" So toll, dass er das Model sogar bis in seine Träume verfolgt: „Ich habe das Gefühl, ich schlafe von Nacht zu Nacht besser. Ich habe so wild geträumt diese Nacht. Ich hatte einen Sex-Dream, ich habe mit ihm geschlafen in meinem Traum. Was kann ich denn dafür, wenn die hier so einen hotten Typen reinschicken?" Und im Dschungeltelefon gesteht Anya: „Ich erwische mich schon dabei, wie ich mit meinem Blick an ihn gefesselt bin. Abgesehen von seiner Freundin, könnte ich mich schon in ihn verknallen."