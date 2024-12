„Allein mit Onkel Buck“: Das machen die Stars heute

Im Jahr 1989 wurde „Allein mit Onkel Buck“ veröffentlicht. In Deutschland erschien die Komödie erst zwei Jahre später. John Candy und Macaulay Culkin spielten die Hauptrollen in dem Streifen. Wir verraten, wie es für die Darsteller nach dem Film weiterging.

In „Allein mit Onkel Buck“ müssen Cindy und Bob Russell kurzfristig verreisen, da ihr Vater erkrankt ist. Ihre drei Kinder Tia, Miles und Maizy können sie nicht mitnehmen und müssen zu Hause bleiben. Ein Kindermädchen finden die Eltern nicht – da bleibt nur noch Onkel Buck. Er versucht alles, um der Rolle des Erwachsenen gerecht zu werden – das klappt jedoch nicht immer. Denn die Kinder machen es ihm nicht gerade einfach. Die Komödie wurde zum absoluten Kult und war einer der ersten großen Rollen von Macaulay Culkin, bevor die Filme „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ erschienen.

Das machen die „Allein mit Onkel Buck“-Stars heute

John Candy alias Buck Russell

Durch die Fernsehsendung „Second City Television“ wurde John Candy im Jahr 1976 bekannt. In nächsten Jahren spielte er in zahlreichen Komödien mit und wurde zu einer der beliebtesten Comedians in den USA. Neben „Allein mit Onkel Buck“ wirkte er unter anderem in „Kevin – Allein zu Haus“, „Ein Ticket für Zwei“, „Blues Brothers“, „Spaceballs“, „Splash – Eine Jungfrau am Haken“ und „Cool Runnings – Dabei sein ist alles“ mit. Bekannt war er auch durch die Zeichentrickserie „Camp Candy“. Bei den Dreharbeiten zu dem Film „Wagons East!“ ist er 1994 an einem Herzinfarkt gestorben.

Macaulay Culkin alias Miles Russell

Anfang der 90er Jahre zählte Macaulay Culkin zu einer der bekanntesten Kinderstars in der Filmwelt. Vor „Allein mit Onkel Buck“ spielte der Schauspieler unter anderem in „Creeps – Eine unheimliche Geisternacht“ sowie „Der Equalizer – Der Schutzengel von New York“ mit. Zwar wurde er durch „Allein mit Onkel Buck“ bekannt, aber seinen großen Durchbruch hatte er vor allem mit den Streifen „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“. Neben der Schauspielerei widmete er sich auch der Musik. Der Erfolg hatte jedoch auch Schattenseiten – Macaulay Culkin sorgte immer wieder für negative Schlagzeilen.

Jean Louisa Kelly alias Tia Russell

In ihrer Kindheit lernte sie Ballett, Jazz- und Stepptanz. Im Alter von 11 Jahren startete Jean Louisa Kelly ihre Schauspielkarriere. So wirkte sie in dem Theaterstück „Annie“ mit. In „Into the Woods“ feierte sie 1987 ihr Broadway-Debüt. Ihr Filmdebüt feierte sie 1989 als Tia Russell in „Allein mit Onkel Buck“. Danach war sie nicht nur in zahlreichen Werbespots zu sehen, sondern ergatterte auch mehrere Gastauftritte in Fernsehserien. Bis heute ist sie der Schauspielerei treu geblieben. Zuletzt wirkte Jean Louisa Kelly in „Ruf der Wildnis“ (2020), „Malignant“ (2021) und „Top Gun: Maverick“ (2022) mit. Im Jahr 1997 heiratete sie Kelly James Pitaro und hat zwei Kinder.

Gaby Hoffmann alias Maizy Russell

Gabriella Mary Hoffmann stand erstmals im Alter von vier Jahren für Werbefilme vor der Kamera. 1989 feierte sie mit „Feld der Träume“ ihr Filmdebüt und wurde für ihre Rolle mit dem „Young Artist Award“ ausgezeichnet. Neben „Allein mit Onkel Buck“ stand die Schauspielerin auch für „Schlaflos in Seattle“, „Now and Then – Damals und heute“, „Annabelles größter Wunsch“ und „Ein ganz verrückter Freitag“ vor der Kamera. 2001 wirkte sie in der Serie „Criminal Intent“ mit – danach legte Gaby Hoffmann eine Pause ein, aber in dem Kinofilm „Severed Ways“ nahm sie 2007 wieder eine Rolle an. Seit 2014 spielt Gaby Hoffmann in der Dramedy-Serie „Transparent“ mit, welche mehrfach für den Emmy nominiert war. Zudem wurde die Schauspielerin in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences berufen, welche die Oscars vergibt.

Elaine Bromka alias Cindy Russell und Garrett M. Brown alias Bob Russell

Elaine Bromka und Garrett M. Brown verkörperten die Eltern in dem Film. Garrett M. Brown wirkte zuerst in einigen Theaterrollen mit, bevor er später auch in Film- und Fernsehproduktionen mitwirkte. Seine erste große Rolle hatte der Schauspieler mit „Allein mit Onkel Buck“. In 100 Folgen von „Ein Strauß Töchter“ war Garrett M. Brown zwischen 1991 und 1996 zu sehen. Zwischen 2000 und 2002 stand er für die Science-Fiction-Serie „Roswell“ vor der Kamera. Zudem hatte er mehrere Gastauftritte unter anderem in „Navy CIS“ oder „Criminal Minds“. Elaine Brombka hat sich unterdessen aus der Öffentlichkeit mittlerweile komplett zurückgezogen. Schon gelesen? Macaulay Culkin: Kevin – Allein zu Haus-Star spricht über seine Drogen-Eskapaden