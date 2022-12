Macaulay Culkin: Kevin – Allein zu Haus-Star spricht über seine Drogen-Eskapaden

Durch die Filme „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ wurde Macaulay Culkin zum Mega-Star und feierte damit seinen Durchbruch. Doch der Erfolg hatte auch Schattenseiten: Der Schauspieler hat ein turbulentes Leben hinter sich. In einem Interview äußerte sich der einstige Kinderstar zu seiner Drogen-Vergangenheit.

Mit nur zehn Jahren wurde Macaulay Culkin mit „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ weltberühmt. In den 90er Jahren gehörte der Schauspieler zu den erfolgreichsten Kinderstars überhaupt. Besonders nach der Trennung von Mila Kunis gingen schreckliche Bilder von Macaulay Culkin um die Welt. Sorgen mussten sich Fans jedoch nicht um ihn machen, wie er selbst zugab: „Klar, wenn dumme Dinge passieren – aber nein, ich habe niemals Heroin im Wert von 6000 Tausend Pfund im Monat konsumiert.“

Macaulay Culkin über seine Drogen-Vergangenheit

Macaulay Culkin gibt nicht viele Interviews. Jedoch sprach er vor einigen Jahren mal über seine Drogen-Vergangenheit. „Das Spiel mit dem Feuer“, sei der Umgang mit Rauschmitteln. „Ich trinke zwar wie ein Loch und rauche auch, aber harte Drogen fasse ich nicht mehr an“, gibt Macaulay Culkin in einem Interview mit dem Männermagazin Esquire zu. „Sie sind wie alte Freunde. Manchmal entfernst du dich aber auch von alten Freunden“, plaudert der „Kevin – Allein zu Haus“-Star weiter aus.

Größere Rollen blieben nach „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ aus – stattdessen sorgte er immer wieder für negative Schlagzeilen. Immerhin scheint der Schauspieler sein Leben wieder besser im Griff zu haben und wirkte auch immer mal wieder in einigen Produktionen mit – auch, wenn es sich dabei eher um kleinere Rollen handelte. So war der Schauspieler neben den „Kevin“-Filmen unter anderem in „Richie Rich“ (1994), „Saved! – Die Highschool-Missionarinnen“ (2004) oder „Sex and Breakfast“ (2007) zu sehen. Zuletzt wirkte er 2021 und 2022 in den Fernsehserien „American Horror Story: Double Feature“ und „The Righteous Gemstones“. Schon gelesen? Kevin – Allein zu Haus: Was macht Macaulay Culkin heute?