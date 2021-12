Weihnachten: Die besten Animationsfilme aller Zeiten

Wenn man an das Fernsehprogramm zur Weihnachtszeit denkt, dann hat man eigentlich immer nur die gleichen Bilder vor Augen. Entweder Märchen wie Aschenbrödel oder Komödien wie beispielsweise „Kevin – Allein zu Haus“. Doch zu richtigen Weihnachtsklassikern gehören auch Animations- und Zeichentrickfilme. Davon gibt es nämlich auch eine Menge und vor allem auch richtig Gute, die perfekt in diese Zeit passen.

Zur Weihnachtszeit gehört auch, dass man sich bei schlechtem Wetter einfach nur auf die Couch schmeißt und einfach einen gemütlichen Abend verbringt. Doch was soll man anschauen, wenn man schon so gut wie alles kennt? Animationsfilme sind da echt zu empfehlen, denn viele bringen die perfekte Weihnachtsstimmung und sogar noch etwas Nostalgie. Außerdem gerät da der ein oder andere sehr gute Film echt in Vergessenheit.

Die besten Animationsfilme zur Weihnachtszeit

Der Polarexpress

Mitten in der Weihnachtszeit hält ein Zug in einer kleinen Stadt. Als ein kleiner Junge den Zug betritt, fährt er mit vielen anderen Kindern zum Nordpol. Doch was wird sie dort erwarten? Treffen sie vielleicht sogar auf den Weihnachtsmann? Immerhin soll er dort ja angeblich leben. Es wird eine sehr spannende Reise. Das können wir vorab schon einmal verraten.

Disneys Eine Weihnachtsgeschichte

Es gibt Menschen, die Weihnachten irgendwie hassen können. So beispielsweise der Geschäftsmann Ebenezer Scrooge, der weder von Menschen noch vom Fest der Liebe irgendetwas hält. Doch ein paar Geister sorgen dafür, dass er diese schöne Zeit auch lieben lernt. Können sie ihm Weihnachten näher bringen? Dieser Weihnachtsklassiker ist wirklich für die ganze Familie geeignet.

Nightmare Before Christmas

Eigentlich verbreitet das Skelett Jack Skellington nur Angst und Schrecken – und zwar zur Halloweenzeit. Doch eines Tages begibt er sich in die Weihnachtsstadt und ist so angetan von dieser Stimmung, dass er den Weihnachtsmann entführen lässt. Es wird alles zu einem kompletten Albtraum. Wie das wohl ausgehen wird? Schon gelesen? Fünf ganz besondere und verrückte Weihnachtsfilme