Das sind die besten Horrorfilme zu Weihnachten

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Der kleine Lord“ – zur Weihnachtszeit laufen vor allem diese Klassiker im Fernsehen. Es gibt aber auch Streifen, wo es etwas gruseliger zugeht. KUKKSI verrät die besten Weihnachts-Horrorfilme aller Zeiten.

Es gibt wohl kaum ein Fest, was kitschiger ist als Weihnachten. Leckeres Essen, überall Dekoration, der Familienbesuch über die Feiertage oder eben auch zahlreiche Klassiker im Fernsehen. Meist handelt es sich dabei um Komödien mit viel Kitsch. Es gibt aber auch Streifen mit Monstern, irren Weihnachtsmännern oder einigen blutigen Überraschungen.

Das sind die besten Weihnachts-Horrorfilme

„Black Christmas“ (1974, FSK 16)

Der Streifen, welcher in Deutschland den Namen „Jessy – Die Treppe in den Tod“ trägt, ist ein echter Klassiker. In dem Film schleicht sich ein brutaler Serienkiller in ein Studentinnenwohnheim. Die Collegestudentinnen werden von dem Mörder bedroht. Ohne es zu wissen bleibt Jessy die letzte Überlebende in dem Heim. Dann beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Im Jahr 2006 sowie 2019 sind zwei Remakes des Streifens erschienen.

„Stille Nacht – Horror Nacht“ (1984, FSK 18)

Der Film mit dem Originaltitel „Silent Night – Deadly Night“ ist eine echte Perle unter den Horrorfilmen zur Weihnachtszeit. Hauptfigur Billy Chapman hat in seiner Kindheit mehrere traumatische Ereignisse erlebt, welche sich immer an Weihnachten zugetragen haben. An Weihnachten will er sich als Erwachsener rächen – und zwar mit einer Axt.

„Santa’s Slay – Blutige Weihnachten“ (2005, FSK 16)

In „Santa’s Slay – Blutige Weihnachten“ gibt es viele Geschenke – diese können nur etwas blutiger ausfallen. Denn der Weihnachtsmann ist nicht mehr der, welcher er mal war. Er will den Menschen vor allem eins schenken: Leid und pure Zerstörung.

„Wind Chill – Der eisige Tod“ (2007, FSK 16)

Eine Studentin fährt mit einer Mitfahrgelegenheit nach Hause. Doch der Fahrer wird ihr immer unheimlicher und nach einem Unfall landen sie auch noch in einer einsamen Gegend.

The Children (2008, FSK 18)

Dieser Streifen hat es in sich! Zwei Familien wollen das Fest in einem Landhaus verbringen. Dann kommt ein seltsamer Virus, von welchem vor allem die Kinder betroffen sind. Diese zeigen dann ihre mörderische Ader.

Zombies at Christmas (2011, FSK 18)

Zombietrash zur Weihnachtszeit? Das kann kaum ein Film besser bieten als dieser! Denn in „Zombies at Christmas“ müssen Studenten eine Universität vor Untoten retten.

„Böse Weihnacht“ (1980, FSK 18)

Harmonische Weihnachten? Fehlanzeige! Als Kind muss Harry mit ansehen, wie der Weihnachtsmann mit besonderen Gaben seine Mutter beglückt. Seitdem tickt er nicht mehr ganz normal und beobachtet als Erwachsener die Nachbarskinder. Er trägt ihre böse Taten in ein Buch – und fühlt sich dann als der Weihnachtsmann persönlich.

„Gremlins – Kleine Monster“ (1984, FSK 16)

Die besten Horrorfilme kamen aus den 80ern! So auch „Gremlins – Kleine Monster“. Denn der Kinohit von Steven Spielberg hat nicht nur niedliche Szenen für Kinder, sondern auch verdammt guten Splatter-Spaß für Erwachsene. Ein Teenie bekommt in dem Film einen Mogwai von seinem Dad geschenkt – man muss sich jedoch an drei Regeln halten. Bricht man diese, schlüpfen aus ihm drei kleine böse Monster. Und das ist schon bald der Fall…

„The Nightmare Before Christmas“ (1993, FSK 6)

Gruselspaß und das nicht nur für Erwachsene! Denn der Film ist für die gesamte Familie geeignet. In dem Film findet Gerippe Jack Skellington zufällig einen Weg in die Weihnachtsstadt. Dann entführt er den Weihnachtsmann.

„Dead End“ (2003, FSK 16)

„Dead End“ sorgt für den ein oder anderen Schock-Moment! Zu Weihnachten will Familie Harrington wie immer zu ihrer Familie fahren. Doch sie nehmen eine unbekannte Abkürzung und landen in der Hölle…

„Eyes Wide Shut“ (1999, FSK 16)

In „Eyes Wide Shut“ muss der Arzt Bill Harford ein bitteres Geständnis von seiner Frau ertragen: Sie beichtet ihm, dass sie ihn damals für einen anderen Mann verlassen hat. Anschließend stürmt er aus dem Haus und irrt ausgerechnet zu Weihnachten durch die Stadt.

„P2 – Schreie im Parkhaus“ (2007, FSK 18)

„P2 – Schreie im Parkhaus" klingt zunächst nicht nach einem Weihnachts-Horrorfilm und zugegeben klingt der Titel auch nicht sonderlich originell. Aber der Film bietet tatsächlich einige gruselige Momente. In einer Tiefgarage wird Angela von einem Wachmann angeschossen – dann beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel.