Weihnachten ist gar nicht mehr soweit weg. Und da das Shoppen in den Geschäften aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr ausfällt – zumindest die, die die Geschenke noch nicht besorgt haben – kann man nur auf den Online-Handel zurückfallen. Hier solltest du dich mächtig beeilen und sehr bald bestellen!

Neben den berühmten Gutscheinen gibt es noch andere Ideen, die man auf den letzten Drücker kaufen kann. Klar geht aktuell nur noch Online-Shopping, da kann es aber auch schon mal zu verlängerten Lieferzeiten kommen. Wenn du bis Samstagmittag bestellst solltest du aber auf der sicheren Seite sein, was das Ankommen deiner Pakete betrifft. Du hast keine Ahnung, was du dem entfernten Verwandten deines neuen Partners schenken sollte? Kein Problem.

Perfekte Last-Minute-Ideen zu Weihnachten

Kochbücher

Gerade im jetzigen Lockdown gibt es wohl keinen besseren Zeitpunkt, als die sowieso schon eingestaubten Bücher rauszuholen und die besten Rezepte nach zu kochen. Schnell kann es da mal langweilig werden – vor allem wenn man weiß, dass man gar keine ausgefallenen Kochbücher hat. Nur gut, dass es Freunde und Familie gibt, die die eigenen Essvorlieben kennen und einem ein Kochbuch schenken können!

Konsolen

Eine PlayStation 5 zu ergattern ist derzeit quasi unmöglich. Nur zu überteuerten Preisen auf eBay oder ominösen Gewinnspielen kann man sich die heißbegehrte Konsole kaufen. Sicherlich ist die PS4 auch eine schöne Alternative, aber da muss jeder selber wissen, wie wichtig ihm die Qualität des Spieles ist. Auch die Xbox One und ihre Vorgänger schaffen da Abhilfe. Wer aber eher auf gemeinsamen Casual-Gaming aus ist, der kann sich an die Nintendo Switch halten. Spaß und Spannung mit Freunden ist da garantiert.

Reisetrip

Klingt absolut dämlich, ist es irgendwo auch. Niemand weiß, ob der Trip wirklich stattfindet. Die Ticketpreise für den Sommer 2021 sind sowohl auf dem Wasser als auch per Luft oder auf dem Land so günstig wie noch nie. Die Pandemie hat die Tourismusbranche so gut wie aussterben lassen, was die Preise für die verschiedensten internationalen Gebiete nur so ins Bodenlose sinken lässt. Bevor wir aber wahrscheinlich an das andere Ende der Welt sicher reisen können, kann man sich ja die eigenen die Wände – in dem Fall Deutschland – angucken. Aktuell etwas schwierig, aber sobald sich die Lage entspannt hat, gibt es genügend Bücher, die einem die spannendsten Ecken der Bundesrepublik zeigen!