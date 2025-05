„Verliebt in Berlin“: Das machen die Serien-Stars heute

„Verliebt in Berlin“ hat die Zuschauer in den Bann gerissen und etablierte sich in kürzester Zeit zur erfolgreichsten Telenovela im deutschen Fernsehen! Die Serie galt auch als einer der bekanntesten Formate in der SAT.1-Geschichte. Millionen verfolgten zwischen 2005 und 2007 die Geschichte rund um Lisa Plenske, welche sich in ihren Chef David Seidel verliebte. Was machen die Serien-Stars heute?

Lisa Plenske zog bei „Verliebt in Berlin“ in die Großstadt – von der Catering-Kraft wurde sie später die Sekretärin von ihrem Chef David Seidel, in welchen sie sich verliebte. Später wurde Lisa sogar zur Chefin des Unternehmens Kerima Moda. Gespielt wurde das Mauerblümchen von Alexandra Neldel.

Das wurde aus den „Verliebt in Berlin“-Darstellern

Alexandra Neldel alias Lisa Plenske

Alexandra Neldel war der Star der Serie! Sie ist noch heute als Schauspielerin aktiv und spielte unter anderem in „Die Wanderhure“ mit, was einer der erfolgreichsten deutschen TV-Filme der vergangenen Jahre war – dafür bekam die Schauspielerin sogar mehrere Preise. Zuletzt spielte Alexandra Neldel in „Herzkino.Märchen: Die Sterntaler des Glücks“ im Jahr 2020 mit. Was die Schauspielerin heute sonst noch alles macht, erfahrt ihr hier.

Mathis Künzler alias David Seidel

David Seidel, gespielt von Mathis Künzler, war bei „Verliebt in Berlin“ der Chef von Kerima Moda. Nach dem Ende der Serie blieb der große Durchbruch jedoch aus – der Schauspieler spielte in nur noch vereinzelten Produktionen mit. Im Jahr 2018 hatte er eine Rolle in dem Film „Zwingli“ – seitdem wurde es eher ruhig um Mathis Künzler.

Manuel Cortez alias Rokko Kowalski

Rokko war bei „Verliebt in Berlin“ nicht von Anfang an dabei. Er kam später zu Kerima Moda dazu und sollte als Werbeexperte in dem Unternehmen anfangen – er und Lisa Plenske haben sich dann verliebt. Der Schauspieler war neben „Verliebt in Berlin“ in zahlreichen weiteren TV-Produktionen zu sehen – darunter auch die SAT.1-Soap „Anna und die Liebe“, hatte mit „Schrankalarm“ seine eigene Serie und schwang 2016 in der RTL-Show „Let’s Dance“ das Tanzbein. 2020 war er in „Ein Sommer in Salamanca“ zu sehen.

Ulrike Mai und Volker Herold alias Helga und Bernd Plenske

Ulrike Mai und Volker Herold spielten die Eltern von Lisa Plenske. Ulrike Mai war nach „Verliebt in Berlin“ als Regisseurin tätig und spielte auch in zahlreichen weiteren TV-Produktionen mit. In den vergangenen Jahren ist es jedoch etwas ruhiger um die Schauspielerin geworden. Volker Herold war in „Klinik am Alex“ zu sehen, aber auch er hat sich mittlerweile etwas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Jahr 2021 stand er jedoch für eine Folge von „SOKO Potsdam“ vor der Kamera.

Karim Köster alias Richard von Brahmberg

Richard von Brahmberg war der Bösewicht bei „Verliebt in Berlin“ und wollte immer an die Macht von Kerima Moda. Unter anderem war der Schauspieler in der Serie „Pastewka“ zu sehen und wirkte 2019 in dem Film „Drei kleine Worte – Three little words“ mit.

Gabrielle Scharnitzky alias Sophie von Brahmberg

Sophie von Brahmberg war die Mutter von Richard – und führte in der Serie ebenfalls oft nichts Gutes im Schilde. In der deutschen Fernsehwelt ist die Schauspielerin eine echte Größe! Unter anderem stand sie für „Sturm der Liebe“ sowie „Der Usedom-Krimi: Der lange Abschied“ vor der Kamera. Zuletzt wirkte sie in den Serien „Those About to Die“ sowie „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ mit.

Alexander Sternberg alias Max Petersen

Max Petersen war in der Serie der beste Freund von David. Nach „Verliebt in Berlin“ war er in „SOKO Leipzig“, „Die Rosenheim-Cops“ und „In aller Freundschaft“ zu sehen. Mittlerweile ist es ruhig um ihn geworden.

Hubertus Regout alias Hugo Haas

Jede Kollektion hang von ihm ab: Hugo Haas! Hubertus Regout spielte den Modedesigner in der Serie. Er ist nicht nur in diversen TV-Produktionen zu sehen, sondern wirkt vor allem auch im Theater mit.

Laura Osswald alias Hannah Refrath

Hannah Refrath war die Azubine unter Hugo Haas. Zwischen 2006 und 2011 spielte die Schauspielerin in den „Rosenheim-Cops“ mit und war ab 2008 in „Doctor’s Diary“ zu sehen. Laura Osswald wirkte auch in „Heldt“ mit und ist seit 2023 in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ zu sehen.

Lara Isabelle Rentinck alias Kim Seidel

Kim Seidel war die Schwester von David Seidel. Zwischen 2011 und 2016 spielte die Schauspielerin in der Serie „Küstenwache“ mit, ist im Cast der Telenovela „Rote Rosen“ und zog sich dazwischen für den Playboy aus.

Nina Friederike Gnädig alias Sabrina Hofmann

Sabrina Hofmann war die Empfangsdame bei Kerima Moda, hatte was mit Richard am laufen und galt als ziemlich zickig. Sie ist auch heute noch als Schauspielerin aktiv und wirkte unter anderem in „Gottlos – Warum Menschen töten“ oder auch „SOKO München“ mit.

Bianca Hein alias Mariella van der Lohe

Mariella war bei „Verliebt in Berlin“ die Verlobte von David Seidel – jedoch ging die Beziehung später in die Brüche. Bis 2020 spielte die Schauspielerin in der Serie „SOKO München“ mit und war auch in einer Folge von „Notruf Hafenkante“ zu sehen.

Oliver Bokern alias Jürgen Decker

Jürgen Decker war bei „Verliebt in Berlin“ der beste Freund von Lisa Plenske. Verkörpert wurde die Rolle von Oliver Bokern. Nach dem Ende der Serie war in noch zwei Filmen zu sehen, danach zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Tim Sander alias Bruno Lehmann

Bruno Lehmann verkörperte in der zweiten Staffel von „Verliebt in Berlin“ den Hauptdarsteller. Davor war er vor allem bekannt durch GZSZ. Als Schauspieler tritt er heute weniger in Erscheinung, denn er arbeitet vor allem als Synchronsprecher.