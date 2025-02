Charlie Sheen wickelte in mehreren Staffeln von „Two and a Half Men“ die Frauen um den Finger. Auch, wenn es keine neuen Folgen mehr gibt, ist die Serie noch heute total beliebt. Und die Fans werden sich bestimmt schon mal gefragt haben: Wo steht eigentlich die berühmte Villa von Charlie Sheen?

In „Two and a Half Men“ geht es um Charlie Sheen, welcher sein Junggesellen-Leben in seinem Haus am Strand von Malibu in vollen Zügen genießt. Doch das Zusammenleben mit seinem Bruder Alan und dessen Sohn Jake fällt ihm absolut nicht leicht. Zwölf Jahre lang gab es jedes Jahr eine neue Staffel. Dabei entstanden über 250 Episoden. Hauptdrehort war dabei natürlich immer die Villa in Malibu. Doch gibt es dieses Haus wirklich und wo steht es?

Wo steht die Villa aus der Serie?

Es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die Villa aus der Serie ist nicht wirklich echt. Sie ist in der Malibu Colony Road in den USA, westlich des Malibus Piers nachempfunden und wurde am Set nachgebaut. So sieht man im Hintergrund der Serie das Meer und die Küste – doch das ist alles nicht echt. Die Bilder im Vorspann zeigen zwar dabei die echte Küste Malibus – doch das Set, an dem gedreht wird, ist dem Strand mit den Reihenhäusern nur nachempfunden und gar nicht real.

Hier ist der Drehort von „Two and a Half Men“

Wie viele andere Serien ist auch „Two and a Half Men“ in Studios gedreht worden. Genauer gesagt in den Warner Bros. Burbank. Das ist nämlich ein ganzes Stadtviertel, welches nur für Film- und Seriendrehs zur Verfügung steht. So wurden dort erfolgreiche Serien wie eben „Two and a Half Men“ oder auch „The Big Bang Theory“ gedreht.

Das wunderschöne Haus, in welchem Charlie Sheen wohnt, steht also gar nicht am Strand von Malibu. Es ist nur künstlich in einem Studio erzeugt worden. Schade eigentlich. Wer wäre nicht gern mal zu dem berühmten Drehort gepilgert? Doch es gibt auch gute Neuigkeiten. Die Warner Bros Studios kann man auch besuchen. Dort wird man sicher sehr viele berühmte Filmsets wiedererkennen.