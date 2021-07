TikTok-Star Anthony Barajas in Kino angeschossen!

Eigentlich wollte der TikTok-Star Anthony Barajas nur in Ruhe mit seiner Freundin den Film ,,The Forever Purge“ genießen und einen schönen Abend haben. Doch es sollte ganz anders kommen. Mitten im Kino wurde das Liebespärchen angeschossen! Seine Freundin starb noch vor Ort – er selbst kämpft noch um sein Leben.

Eine unglaublich schlimme Tat ereignete sich jetzt in den USA: Stell dir vor, du gehst ins Kino und landest plötzlich mitten in einer Schießerei. Diese schlimme Erfahrung musste Anthony Barajas mit seiner großen Liebe machen. Nun ist sie tot. Er selbst schwebt noch in Lebensgefahr. Was genau war passiert und konnte der Täter gefasst werden?

Schießerei im Kino

Anthony Barajas wollte mit seiner Freundin Rylee Goodrich ins Kino gehen. Es sollte der Film ,,The Forever Purge werden“. Der TikTok-Star hat selbst über eine Million Follower und ist ein richtiger Star. in einem fast leeren Kino schauten die beiden den Film an. Doch wie die Daily Mail berichtet, schoss ein Unbekannter plötzlich auf die beiden. Rylee Goodrich starb direkt vor Ort, Anthony Barajas wurde lebensgefährlich verletzt. Weil das Kino fast leer war, soll die unfassbare Tat niemand mitbekommen haben. Erst als das Reinigungspersonal den Saal betrat, sah man den schrecklichen Vorfall.

Polizei handelte schnell

Das Kinopersonal informierte direkt Einsatzkräfte. Laut US-Medien hat die Polizei sogar schon den Täter ermittelt – und das nur wenige Stunden nach der Tat. Es sei ein 20-Jähriger festgenommen wurden. Doch sein Tatmotiv ist bisher unklar – er kannte die beiden nämlich gar nicht. ,,Wir haben herausgefunden, dass er den Mord alleine begangen hat. Wir haben kein Motiv für das abscheuliche Verbrechen. Außerdem gibt es keine Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige und seine Opfer vor der Tat Kontakt hatten", so ein Polizeisprecher. Wie überhaupt eine Waffe trotz Taschenkontrollen reinkam und wie niemand die Schüsse hören konnte, ist bisher aber noch völlig unklar.