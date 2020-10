“Schäm dich”: Bushido ist fassungslos über Michael Wendler!

Michael Wendler hat seine Karriere mit einem kurzen Instagram-Clip ins Aus geschossen. Er kündigte seinen Juroren-Job bei “Deutschland sucht den Superstar” und begründete das mit irren Thesen zur Corona-Pandemie. Kollegen zeigen sich fassungslos über das Verhalten – so auch Bushido.

Das Instagram-Video von Michael Wendler sorgte für DEN TV-Skandal des Jahres! “Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme an der DSDS-Show als Juror ausscheiden. Das ist eine Entscheidung, die ich selber hier und heute für mich getroffen habe. Ich wiederhole: Der Sender hat darauf keine Einwirkungen gehabt auf meine Entscheidung und hat diesen Entschluss auch nicht getroffen, sondern alleine ich”, verkündete der Sänger in dem Clip.

RTL beendet Zusammenarbeit mit Michael Wendler

Nach dem Instagram-Video beendeten gleich mehrere Werbepartner mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Michael Wendler – darunter befindet sich auch die Supermarktkette Kaufland. Und auch RTL distanzierte sich mit aller Deutlichkeit von den Aussagen und bestätigte sein Jury-Aus in der beliebten Castingshow. Senderchef Jörg Graf prüft außerdem rechtliche Schritte gegen den Sänger.

Bushido macht Michael Wendler eine Ansage

Nicht nur die User, sondern auch zahlreiche Kollegen und Musiker zeigten sich fassungslos. “Reicht mit euch Aluhüten. Schäm dich, was du in der Öffentlichkeit von dir gibst”, meint beispielsweise Rapper Bushido. Doch was bedeuten eigentlich “Aluhutträger”? Der Begriff wird abwertend für Anhänger von Verschwörungstheorien verwendet.

Mickie Krause kann Aussagen nicht nachvollziehen

Und auch Mickie Krause meint, dass solche Verschwörungstheorien völlig fehl am Platz sind. “Du hast von einer ‘angeblichen Corona-Pandemie’ gesprochen. Es ist keine ‘angebliche Corona-Pandemie’ – wir haben Corona! Wir sollten dieses Thema sehr ernst nehmen. Es gibt aber leider zu viele dumme Menschen, überall auf der Welt, die auf den Scheiß abfahren, den irgendwelche …-Theoretiker raushauen”, so der Ballermann-Sänger. Schon gelesen? Laura Müller: Erste Instagram-Story nach Wendler-Eklat!