Regina Zindler: Das wurde aus der Maschendrahtzaun-Ikone

Ein Rechtsstreit, der zu einem Song wurde und ordentlich viral ging. Es ist der Nachbarschaftsstreit zwischen Regina Zindler und Gerd Trommler, welcher vor Gericht landete. Es geht um einen Knallerbsenstrauch. Stefan Raab kam auf die Idee, daraus einen Song zu machen und der schlug ordentlich ein. Was macht aber Regina Zindler eigentlich heute?

Im deutschsprachigen Raum landete der Song „Maschen-Draht-Zaun“ überall auf dem Treppchen, in Deutschland und der Schweiz sogar auf Platz eins. Vielen dürfte das Lied ein Begriff sein, doch vielleicht nicht so die Story hinter dem Lied. Denn eigentlich geht es um einen echten Nachbarschaftsstreit.

Nachbarschaftsstreit wurde zum Song

Es gab eine Zeit, da gab es bei der Fernsehsendung Richterin Barbara Salesch noch echte Gerichtsverfahren. So wurde beispielsweise auch über den Nachbarschaftsstreit von Regina Zindler und Gerd Trommler verhandelt. Es ging dabei um einen Knallerbsenstrauch, welcher ihren Maschendrahtzaun beschädigt haben soll. Schon allein dieses Gerichtsverfahren ging viral, dass sich das auch Stefan Raab anschaute und direkt in seine Sendung „TV total“ aufgriff. Der Entertainer machte daraus einen Song, der in den Charts auf Platz eins landete.

Das wurde aus Regina Zindler

Als 1999 der Song erschien, sollen monatelang Journalisten und Fans vor ihrem Haus gewesen sein. Deshalb floh sie nach Berlin-Lichtenberg, um einfach nur Ruhe zu haben. Das verriet sie damals in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Es sei dort schön ruhig gewesen. Später zog sie aber wieder zurück nach Sachsen. „Maschendrahtzaun“ oder „Knallerbsenstrauch“ kann sie heute nicht mehr hören. Ihren Humor hat sie aber nicht verloren. „Sie können schreiben, der Zindler geht’s prima. Bissl Diabetes, bissl Gelenkschmerz. Ansonsten genießen mein Mann und ich unseren Frieden. Und das soll auch so bleiben“, sagte sie damals noch im Interview. Vom Rampenlicht habe sie genug. Mehr Details über ihr neues, altes Leben wollte sie aber gar nicht verraten. Schon gelesen? Frauentausch: Das macht Erdbeerkäse-Nadine heute.