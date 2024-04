Regina Halmich vs. Stefan Raab: Tickets für Boxkampf fast ausverkauft!

Sie steigen wirklich wieder in den Ring: Stefan Raab feiert noch in diesem Jahr sein Comeback! Der Entertainer wird gegen Regina Halmich erneut boxen. Am Dienstag startete der Vorverkauf für die Tickets – diese waren innerhalb kürzester Zeit fast ausverkauft.

Seit Tagen spekulieren die Fans: Feiert Stefan Raab nach zehn Jahren tatsächlich sein Comeback oder handelte es sich dabei um einen Aprilscherz? Nun ist klar: Der langjährige „TV total“-Moderator meint es ernst und kehrt tatsächlich auf die große Bühne zurück. Gegen Regina Halmich wird der Entertainer erneut in den Ring steigen.

Tickets bei Eventim nach kurzer Zeit fast ausverkauft

Der Boxkampf soll am 14. September 2024 in Düsseldorf stattfinden – los geht es demnach um 19:45 Uhr. Seit Dienstag werden dazu die Tickets auf der Plattform „Eventim“ angeboten. Nach rund drei Stunden waren die meisten Tickets bereits ausverkauft. Die Tickets für 57,50 sowie 81,50 Euro sind bereits weg (Stand: 02.04.24, 18 Uhr). Auch in den Kategorien „Sitzplatz – Golden Circle“ für den Preis von 197,50 Euro sowie Sitzplätze im Innenraum für 151,50 Euro sind keine Karten mehr verfügbar.

Regina Halmich ist bereits zweimal gegen Stefan Raab im Boxring angetreten – für den TV-Star ging das eher weniger gut aus. „Ja, man könnte tatsächlich meinen, dass es sich um einen Aprilscherz handelt, aber ich habe ja schon auf meiner Instagram-Seite aufgeklärt: Es ist tatsächlich die Realität“, erklärte Regina Halmich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

„In den ersten zwei Kämpfen habe ich ihm gezeigt, wo es langgeht, habe ihm sogar die Nase gebrochen“, so Regina Halmich. Und weiter: „Ich denke, er spekuliert jetzt vielleicht, dass ich nicht mehr so fit bin und dass er jetzt die besseren Chancen hat, gegen mich zu gewinnen. Aber ich muss sagen, da werde ich ihm einen Strich durch die Rechnung machen.“ Sie verspricht, dass es knallen wird. „Die Leute wollen jetzt aber auch mit Sicherheit nicht die hohe Boxkunst sehen, sondern die wollen gute Unterhaltung“, meint sie.