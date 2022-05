Frauentausch: Das macht Erdbeerkäse-Nadine heute

„Frauentausch“ läuft seit 2003 bei RTLZWEI und ist einer der bekanntesten Formate des Senders. Einige Kandidaten wurden zum absoluten Kult – dazu zählen „Psycho-Andreas“ oder Erdbeerkäse-Nadine. Doch was macht die Kult-Kandidatin eigentlich heute?

Mehr als 500 Folgen von „Frauentausch“ gab es bisher. Besonders die Episode mit Nadine werden die meisten Fans wohl nicht vergessen. In der Folge hat die Erdbeerkäse-Liebhaberin mit Powerfrau Birgit getauscht. Für Nadine ist Bio „Abfall“, Birgit hingegen liebt das Gemüse aus dem eigenen Garten. Die Episode gehört bis heute zu den beliebtesten der Reality-Soap!

Nadine liebt Erdbeerkäse

Die damals 25-jährige tauschte mit Birgit und sorgte besonders für ihre Ernährungstipps für Lacher bei den Fans. „Bio ist für mich Abfall“ war nur einer ihrer legendären Sprüche – besonders ihre Liebe zu Erdbeerkäse machte sie jedoch berühmt.

„Nadine the brain“ wurde zum Werbestar

Die Folge von „Frauentausch“ liegt schon einige Jahre zurück. Was sie genau heute macht, ist ungewiss – aber ihr „Erdbeerkäse“ ist noch immer im Gespräch. Sogar einige Unternehmen wie Kaufland haben die Sprüche von Nadine aus „Frauentausch“ aufgeschnappt und werben damit. „Gute Angebote sind unser Terrer… Ter-ri-turium, unser Terrotio… unser Terrerium. In Erdbeerkäse sind Vitamine drin“, schreibt das Unternehmen zu einem Werbe-Post auf Facebook. Der Post ging viral und kam im Netz richtig gut an. „Wirklich eindeutig geiles Marketing, liebes Kaufland Team…genau mein Humor!“, schrieb beispielsweise ein User.

So ging es nach Frauentausch weiter

Angeblich soll Nadine nach der Ausstrahlung gegen RTLZWEI geklagt haben, da sie in der „Frauentausch“-Folge verunglimpft dargestellt wurde. Der Richter soll ihr Recht gegeben haben, aber es gab kein Schmerzensgeld. Scheinbar war sie etwas unglücklich mit dem plötzlichen Ruhm. Sie soll mit ihrem Mann heute in NRW leben. Mehr ist von Nadine nicht bekannt. Es ist aber gut möglich, dass Erdbeerkäse auch noch heute zu ihrer Lieblingsspeise gehört. Schon gelesen? Das sind 15 Kult-Sprüche von „Frauentausch“-Nadine!