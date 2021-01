Pia Trümper: Das war der lustigste Set-Moment bei BTN!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” ist Pia Trümper seit dem vergangenen Jahr zu sehen. In der Soap verkörpert die Darstellerin das eher schüchterne Mädchen Amelie. Die Beauty hat bei KUKKSI verraten, was der bisher lustigste Set-Moment war.

Obwohl Pia Trümper erst seit rund einem Jahr bei “Berlin – Tag & Nacht” zu sehen ist, hat sie mit ihrer Rolle Amelie schon für viel Wirbel gesorgt und erlebte viele Höhen und Tiefen. Zunächst wurde sie bei BTN von ihrer Mutter Milla abgelehnt – später kamen sich die beiden doch näher und sind seitdem ein absolutes Dreamteam. Besonders Dean hat es ihr angetan – mit ihm landete sie dann sogar im Bett. Die Beziehung zwischen ihm und Olivia ging daraufhin in die Brüche.

So geht es am Set von Berlin – Tag & Nacht zu

Pia Trümper hat in den vergangenen Monaten viel am Set erlebt – und es gab vor allem lustige Momente! “Das ist seltsamerweise wahrscheinlich die schwierigste Frage, weil so viele witzige Dinge am Set passieren, dass ich sie mir nie im Leben alle merken, geschweige denn an zwei Händen abzählen könnte. Wir lachen alle wahnsinnig viel miteinander, so viel ist klar”, erzählt Pia Trümper im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das war die lustigste Set-Szene für Pia Trümper

Eine fällt mir aber tatsächlich ein. Es war hauptsächlich eine Milla-Amelie-Szene und Rolle 'Jannes' saß mit uns am Tisch, hatte aber keinen Text. Wir haben die Szene ganz normal durchgespielt, waren fertig und haben eigentlich nur auf das 'Danke' vom Regisseur gewartet. Aber stattdessen meinte Ben Mittelstädt mit Blick in die Kamera und komplett zusammenhangslos 'Und ich bin Jannes'. Auch wenn das jetzt für Außenstehende ein bisschen langweilig klingt, war es in diesem Moment irgendwie sehr witzig", so die Darstellerin. Und wahrscheinlich wird Pia Trümper mit ihren Serienkollegen noch viele weitere witzige Momente am Set erleben… RTLZWEI zeigt "Berlin – Tag & Nacht" täglich um 19 Uhr.