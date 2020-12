Pia Trümper: Diese Berlin – Tag & Nacht-Szene war besonders emotional!

Pia Trümper hat “Berlin – Tag & Nacht” ordentlich aufgemischt! Mit ihrer Rolle als Amelie stellte die Darstellerin das Leben von Milla ordentlich auf den Kopf. Nun spricht die Beauty bei KUKKSI darüber, welche Szene ihr bisher in Erinnerung blieb.

Es war ein riesiger Schock für Milla bei “Berlin – Tag & Nacht”: In der Serie wurde sie von einem Mädchen gestalkt! Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um ihre Tochter handelte, welche sie damals zu Adoption freigegeben hatte. Zunächst wollte Milla nichts von ihrer Tochter wissen – doch dann näherten sich die beiden an und sind mittlerweile das perfekte Dreamteam!

Der Einstieg war für Pia Trümper emotional

Es gab einen Moment, welchen Pia Trümper wohl nicht vergessen wird – und zwar ihren Einstieg! “Gerade mein Einstieg ist mir sehr stark im Kopf geblieben. Nicht nur, weil ich echt heftig aufgeregt war, sondern weil die meisten Szenen auch sehr emotional waren. Das erste Gespräch zwischen ‘Milla’ und ‘Amelie’ werde ich wahrscheinlich nie vergessen”, sagt Pia Trümper im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Diese Szene wird die Darstellerin nie vergessen

Eine weitere Szene, welche Pia Trümper besonders in Erinnerung bleiben wird, ist der Autounfall. “Außerdem fällt mir auch gleich der Autounfall ein, weil ich mich ab dem Moment als ich erfahren habe, dass ‘Amelie’ angefahren wird, mega darauf gefreut habe mit Kunstblut ‘beschmückt’ zu werden. Die Szene, in der ich nach dem Unfall im Krankenhaus lag und ‘Milla’ zum ersten Mal ‘Mama’ genannt habe, trage ich auch ganz nah an meinen Herzen. Die Regisseurin kam vor der Szene zu mir und hat mir die Anweisung ins Ohr geflüstert. Die Auswirkung, die dieses Wort auf Liza und mich hatte, war einfach wahnsinnig emotional”, so die Darstellerin. Zur Erinnerung: In der Serie wird Amelie von einem Auto angefahren – in dem Wagen saßen Dean und Olivia. Erst später stellte sich heraus, dass die beiden hinter dem Steuer saßen.

Wie geht es mit Amelie bei BTN weiter?

Amelie hat das Leben von Milla grundlegend verändert – aber im positiven Sinne. Auch, wenn zwischen den beiden in der Serie manchmal die Fetzen fliegen. Obwohl Amelie erst seit einigen Monaten in der erfolgreichen RTLZWEI-Serie zu sehen ist, hat sie schon viele Höhen und Tiefen erlebt – und langweilig wird es um die Serienfigur von Pia Trümper in der nächsten Zeit ganz sicher nicht… RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Pia Trümper: Hat BTN-Amelie einen Freund?