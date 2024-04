Notruf-Rückkehr: Bärbel Schäfer spricht über den tragischsten Moment ihres Lebens!

Über viele Jahre strahlte RTL die Sendung „Notruf“ aus. Das Format feiert nun sein Comeback in SAT.1. Und dafür kehrt auch Bärbel Schäfer ins Fernsehen zurück. Die Moderatorin spricht jetzt über ihren tragischsten Moment im Leben.

Hans Meiser präsentierte über viele Jahre das Format „Notruf“. Darin werden dramatische Einsätze von Rettungskräften nachgestellt. Für das Comeback in SAT.1 kehrt Bärbel Schäfer auf die Bildschirme zurück. Sie wolle den Menschen eine gebührende Ehre erweisen, welche täglich im Einsatz sind und Leben retten. „Für mich sind das echte Helden“, sagt die Moderatorin in einem Interview mit der Zeitschrift Gala.

Ihr Bruder starb bei einem Verkehrsunfall

Sie wisse zudem gut, wie es sich anfühlt, die Notrufnummer wählen zu müssen. „Ich habe Notärzte leider im Zusammenhang mit dem Unfalltod meines Bruders kennengelernt“, sagt Bärbel Schäfer. Mit nur 46 Jahren verunglückte im Jahr 2013 ihr Bruder auf der Autobahn. Der Wagen hat sich mehrmals überschlagen und flog durch die Luft. „Er war eine Verkehrsmeldung, und bei mir stand nachts die Polizei mit einem Psychologen vor der Tür und hat mich aus dem Bett geklingelt“, so die 60-Jährige.

Zwei Tage später habe sich die Moderatorin an die Unfallstelle ihres Bruders begeben. „Die Absätze meiner Boots drücken in die Wiese, auf der sein Herz aufgehört hat zu schlagen. Hier, wo ihm der Kopf vom Leib gefetzt wurde, suche ich nach Lebenszeichen“, schilderte sie in ihrem Buch „Ist da oben jemand?: Weil das Leben kein Spaziergang ist“.

Wenige Monate später starb auch ihr Vater

Bärbel Schäfer musste ihren Eltern vom Tod ihres Sohnes berichten. „Meine Mutter war noch ganz verschlafen. Dann dieser Aufschrei, ein markerschütternder Mutterschrei. Es war, als würde mir das Herz in tausend Teile gesprengt. Nein, das werde ich nie vergessen“, erinnerte sie sich im Bild-Interview. „Mit Martin ist auch ein Teil von mir gestorben“, erklärte sie im Podcast „Fernsehrausch“. Wenige Monate nach dem Tod ihres Bruders ist auch ihr Vater im Alter von 75 Jahren verstorben. „Der Zustand meines Vaters ist extrem labil. Wir wissen nicht, wie lange er noch leben wird. [. . .] Natürlich habe ich Angst, dass sein schwaches Herz unter Schock plötzlich versagt“, schrieb sie damals in ihrem Buch.

SAT.1 zeigt „Notruf“ ab dem 22. April 2024 täglich um 18 Uhr.