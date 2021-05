Maxime Herbord: Die Bachelorette spricht über ihren Traumtyp!

RTL hat die Bombe platzen lassen: Maxime Herbord ist die neue „Bachelorette“ und wird in der neuen Staffel der Kuppelshow die Rosen verteilen. Die 26-Jährige spricht nun darüber, wie ihr Traumtyp sein sollte.

Das ehemalige Bachelor-Girl wird zur Bachelorette: In der Datingshow sucht Maxime Herbord nach der großen Liebe. Die 26-Jährige beschreibt sich als offen, neugierig und selbstbewusst. Die Kommunikationsdesignerin aus Herzogenrath ist Single seit Anfang 2021 – doch das soll sich durch ihre Teilnahme in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ nun ändern. Insgesamt 20 heiße Single-Boys werden um die Beauty buhlen – doch nur Einer wird am Ende die letzte Rose bekommen. In einem Interview mit RTL hat die Schönheit ausgeplaudert, wie ihr Traumtyp sein sollte und mit was man sie beeindrucken kann.

Dass sie auf dieser Liebesreise den Einen finden kann, davon ist die gebürtige Aachenerin überzeugt: „Ich glaube auch an das Märchen, dass man direkt einen Funken spürt. Aber ich habe mir geschworen, nicht nur auf den ersten Funken zu hören, sondern auch auf den zweiten.“ Der erste Funke könnte vor allem bei Männern mit lockerer und künstlerischer Ausstrahlung, Dreitagebart und einem netten Lächeln überspringen.

So können Single-Boys die Bachelorette beeindrucken

Um Maxime nachhaltig zu beeindrucken, muss ein Mann offen und ehrlich sein, denn fehlende Kommunikation war häufig ein Grund für das Scheitern ihrer bislang drei festen Beziehungen. Außerdem sollte ihr Traummann bestenfalls genauso spontan sein wie sie selbst. Denn die Bachelorette erfindet sich immer wieder neu und versucht sich gerne in unterschiedlichsten Hobbys. Dabei sprüht sie nur so vor Kreativität und ist unter anderem beim Zeichnen voll in ihrem Element. Und weil sie schon immer ein Musikinstrument spielen wollte, hat sie sich das Gitarrenspiel nach einem kurzen Briefing größtenteils selbst angeeignet. Die neue Staffel von „Die Bachelorette" zeigen RTL und TVNOW in diesem Sommer – ein genauer Sendetermin ist bisher noch nicht bekannt.