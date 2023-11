Promi Big Brother 2023: Iris Klein spricht über ihren neuen Freund!

Bei „Promi Big Brother“ plaudert Iris Klein aus dem Nähkästchen. Die Ex-Frau von Peter Klein spricht über schwere Schicksalsschläge und verrät, wie sie ihren neuen Freund kennengelernt hat.

Iris Klein hatte schon viele Höhen, aber auch viele Tiefen in ihrem Leben. Im Gespräch mit Dilara erzählt sie von ihren drei schlimmsten Schicksalsschlägen: „Mit 22 Jahren saß ich im Frauenhaus mit zwei kleinen Kindern und wusste einfach nicht mehr weiter.“ Furchtbar war auch der Moment, als sie ihrer Tochter Jenny (Frankhauser) erzählen musste, dass ihr Vater gestorben war: „Das Kind leiden zu sehen, ist glaube ich nochmal eine Nummer härter. Du bist so machtlos.“ Und schließlich die Trennung von ihrem Mann Peter: „Das war eine harte Nummer. Jetzt waren es drei und ich hoffe, ich bin damit fertig. Jetzt kann es nur noch besser werden!“

Iris und Peter Klein: 20 Jahre Ehe gehen baden

Big Brother macht den Promis ein Angebot. „Der Hot Tub muss konstant von zwei Bewohnern besetzt sein“, liest Container-Chef Matthias vor. Die Teams müssen sich über ein vorgegebenes Thema unterhalten. Wenn alle die Aufgabe durchziehen, winken am Ende Videobotschaften der Liebsten als Belohnung. Das erste Badeteam sind Iris und Peter. Sie müssen über die schönen Momente ihrer 20-jährigen Ehe sprechen. „Ich hoffe, dass mein Freund jetzt nicht tobt, wenn er das sieht“, sind allerdings Iris’ erste Wort, nachdem sie sich zu Peter in den Hot Tub zu Wasser gelassen hat. Peter nimmt dagegen die Aufgabe ernster: „Ich fand unsere Reise nach Amerika mega schön!“ Iris blockt ab. Die 56-Jährige erinnert sich an nichts Schönes in den 20 Jahren mit ihrem dritten Ehemann. Iris gesteht dann doch: „Ja, schön wars, als die Kinder noch klein waren…“ Dann kommen ihr die Tränen.

Wer ist der neue Freund von Iris Klein?

Dilara Kruse will alles über den neuen Freund von Iris wissen. „Kennengelernt haben wir uns am 25. April auf einem Parkplatz. Ich war im Gammellook unterwegs, ungeschminkt und total verheult. Beim vierten Date waren wir dann in Deutschland und ich habe als Überraschung ein Hotelzimmer gebucht – und seit dem Tag sind wir zusammen.“ Kein Wunder, dass sich Dilara sofort an ihr erstes Date mit ihrem Mann und Fußballstar Max Kruse erinnert: „Ich habe das erste Mal irgendwie nicht als Date gesehen. Wir sind ganz normal essen gegangen und ich war angezogen, so wie ich auch zur Arbeit gehe. Ich wusste nicht, wer er ist. Ich hatte mit Fußball nix am Hut.“ SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich, bei Joyn gibt es einen Livestream rund um die Uhr.