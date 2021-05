Enthüllt: Maxime Herbord ist die neue Bachelorette!

Bei RTL steht die neue Staffel von „Die Bachelorette“ in den Startlöchern. Die Folgen werden auf dem Sender in diesem Sommer gezeigt. Nun wurde enthüllt, welche Lady diesmal die Rosen verteilen wird – und sie ist keine Unbekannte.

Maxime Herbord war 2018 selbst „Bachelor“-Kandidatin. Nun wechselt sie die Seite und ist die neue „Bachelorette“, wie RTL jetzt bekanntgab. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Melissa Damilia, Nadine Klein & Co. „Ich bin jetzt so glücklich, wie ich in meinem Leben noch nicht war“, sagt Maxime Herbord gegenüber RTL.

In der Kuppelshow hat die Beauty ein Ziel: Sie will endlich ihren Traummann finden! Und sie hat die Qual der Wahl, denn gleich 20 heiße Single-Boys werden um die Schönheit buhlen. „DEN einen rauszufischen“, erhofft sich Maxime Herbord. Sie gibt auch zu, dass sie sich ziemlich schnell verlieben kann. „Bei mir ist das schon so, dass ich mich schnell verlieben kann“, plaudert sie weiter aus.

Maxime Herbord war mit David Friedrich zusammen

Damals buhlte Maxime Herbord in der „Bachelor“-Staffel um Daniel Völz. Geknistert hat es nicht – genau deshalb hat sie in der sechsten Woche das Feld geräumt und den anderen Ladys den Vortritt gelassen. Ihre letzte Beziehung ist noch gar nicht so lange her. Im Jahr 2019 verkündete Maxime Herbord, dass sie mit Ex-„Bachelorette“-Kandidat David Friedrich zusammen ist. Die Beziehung hielt aber nicht lange: Im Jahr 2021 gaben sie ihre Trennung bekannt.

Und wie tickt die neue Bachelorette privat? Sie ist 26 Jahre alt, kommt aus dem Dorf Herzogenrath und arbeitet als Kommunikationsdesignerin und Content Creator. Ihre Hobbys sind Zeichnen, Malen, Gitarrespielen, Zocken, Lesen. „Ich komme aus dem Dörfchen, bin in Holland aufgewachsen, hab ganz normale Freunde und das möchte ich auch alles so schön beibehalten", sagt die 26-Jährige. Sie freut sich auf das Abenteuer – und ganz sicher wird sie auch ihren Traummann finden…