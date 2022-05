Lucas Cordalis: So schwer war die Corona-Zeit!

Die Party-Sause geht in die nächste Runde! Der Megapark feierte kürzlich sein Opening auf Mallorca. Dabei waren beinahe alle Künstler des Partykomplexes und das Line-up könnte in diesem Jahr kaum größer sein – auch Lucas Cordalis war am Start. Der Ehemann von Daniela Katzenberger hat jetzt verraten, wie schwer die Corona-Zeit als Künstler wirklich war.

Nach einer Zwangspause von zwei Jahren hat der Megapark auf Mallorca wieder offen. Lucas Cordalis wird auch diesmal wieder dabei sein und den Partybesuchern ordentlich einheizen. „Ich habe schon 5 Shows gespielt, jetzt ist das Opening und es ist so, wie ich es erwartet habe – einfach sensationell. Es fühlt sich so an, als ob man an die Zeiten vor der Corona-Pandemie anschließt. Ich bin froh, wieder hier zu sein“, sagt Lucas Cordalis im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca beim Megapark-Opening.

Lucas Cordalis vermisst seinen Vater

„Ich liebe es auf der Bühne zu stehen. Was für mich jedoch neu ist, dass ich allein auf der Bühne stehe – mein Vater fehlt mir schon sehr, denn er war eine Legende und wir haben zu zweit sehr viel Spaß gehabt. Ich habe ihn versprochen, dass ich weitermache, denn ich bin durch und durch ein Musiker“, so der Ehemann von Daniela Katzenberger. Und glaubt Lucas Cordalis, dass Mallorca vor einer Rekord-Saison steht? „Ich würde es mir für die Hoteliers und Barbetreiber sehr wünschen, dass Mallorca eine gute Saison hat. Ich würde es nicht ausschließen, dass Mallorca vor einer Rekord-Saison steht“, so der Sänger zu KUKKSI Mallorca.

Die Corona-Zeit haben Künstlern viel abverlangt – so auch Lucas Cordalis. „Die letzten beiden Jahre waren sehr schwer – jedoch nicht aus finanzieller Hinsicht, da ich noch andere Einkommensquellen habe. Ich fand es sehr traurig, dass man sein Publikum nicht sehen konnte. Ich hatte befürchtet, dass es nicht mehr so wird wie früher, denn man konnte sich nicht nah sein. Aber es hat jetzt doch funktioniert und darüber bin ich froh“, verriet er. Schon gelesen? Megapark-Opening: So lief die Party-Sause auf Mallorca!