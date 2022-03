Love Island 2022: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!

Es geht wieder los! Bei RTLZWEI startet am 21. März 2022 die neue Staffel von „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“. Die Kandidaten leben auch diesmal wieder in einer Villa. Doch wo befindet sich eigentlich der Drehort?

Die Kandidatinnen und Kandidaten suchen bei „Love Island“ auch diesmal wieder nach der großen Liebe und erleben auf „Love Island“ eine turbulente und emotionale Zeit vielen mit Flirts. Nur wer in der Show einen Partner findet, schafft es in die nächste Runde. Nur die Kandidaten, welche ein Couple haben, haben eine Chance auf den Sieg. Die Couples können sich aber immer wieder ändern. Denn neue Singles können die Paare auseinanderbringen.

Erneut wird Sylvie Meis die neue Staffel von „Love Island“ präsentieren. „Endlich geht es wieder mit ‚Love Island‘ los und ich freue mich sehr, dass ich erneut als Moderatorin der erfolgreichen Dating-Show dabei sein darf. Ich bin sehr auf die Liebesreise der Islander gespannt und kann es kaum erwarten, sie bei ihren prickelnden Flirts und der Suche nach der wahren Liebe zu begleiten!“, freut sich die Moderatorin. Und auch die Zuschauer können die Show in der offiziellen App mitgestalten.

Wo steht die Villa von „Love Island“?

Die vergangenen Staffeln von „Love Island“ wurden auf Mallorca gedreht. Der Drehort befand sich in den ersten Jahren im Nordosten der Insel. Ganz in der Nähe lagen die Orte Santa Margalida, Can Picafort und Son Serra de Marina. Die Bucht von Alcúdia war nicht weit entfernt. Die vergangene Staffel fand erneut auf Mallorca statt, jedoch in einem anderen Ort. Und auch in Teneriffa fand eine Staffel von „Love Island“ statt – auf der kanarischen Insel werden die Islander auch diesmal erneut die Zeit in einer riesigen Villa genießen. Ob aber nun Mallorca oder Teneriffa – Fakt ist: Die Kandidaten verbringen eine aufregende Zeit und am Ende der Show wird es ein Pärchen geben, welches als Sieger aus dem Format geht und sich über eine stolze Prämie von 50.000 Euro freuen darf. Schon gelesen? Love Island 2022: Starttermin bekannt! Erste Details zur neuen Staffel