Love Island 2022: Kandidaten, Sendetermine, Drehort & Livestream – alle Infos zur Staffel

„Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ geht bei RTLZWEI in die nächste Runde! Die Kandidatinnen und Kandidaten suchen in der Kuppelshow nach der großen Liebe. Sendetermine, Drehort und Livestream – KUKKSI verrät alle Details zur neuen Staffel.

Bei frühlingshaften Temperaturen und einer neuen paradiesischen Kulisse auf der kanarischen Insel Teneriffa wird unter dem Motto „Festival of Love“ ein Zeichen gesetzt. Schon bei dem Einzug gibt es für die Kandidaten einige Überraschungen. Sylvie Meis wird auch diesmal die neue Staffel von „Love Island“ präsentieren. „Endlich geht es wieder mit ‚Love Island‘ los und ich freue mich sehr, dass ich erneut als Moderatorin der erfolgreichen Dating-Show dabei sein darf. Ich bin sehr auf die Liebesreise der Islander gespannt und kann es kaum erwarten, sie bei ihren prickelnden Flirts und der Suche nach der wahren Liebe zu begleiten!“, sagt die Moderatorin.

Die Kandidaten von „Love Island“

In der vergangenen Staffel zogen 13 Kandidaten zum Start ein. Diese brauchen ein Couple – denn nur so kommt man in der Show weiter. Granaten, welche nach und nach einziehen, können die Paare aber auch wieder crashen. Noch hat RTLZWEI die Kandidaten der diesjährigen Staffel nicht bekanntgegeben – sobald diese offiziell bestätigt sind, erfahrt ihr es hier.

Das sind die Sendetermine

Folge 1: Montag, 21.3.2022, 20.15 Uhr

Montag, 21.3.2022, 20.15 Uhr Folge 2: Dienstag, 22.3.2022, 22.15 Uhr

Dienstag, 22.3.2022, 22.15 Uhr Folge 3: Mittwoch, 23.3.2022, 22.15 Uhr

Mittwoch, 23.3.2022, 22.15 Uhr Folge 4: Donnerstag, 24.3.2022, 22.15 Uhr

Donnerstag, 24.3.2022, 22.15 Uhr Folge 5: Freitag, 25.3.2022, 22.15 Uhr

Freitag, 25.3.2022, 22.15 Uhr Folge 6: Sonntag, 27.3.2022, 22.15 Uhr

Sonntag, 27.3.2022, 22.15 Uhr Folge 7: Montag, 28.3.2022, 22.15 Uhr

Montag, 28.3.2022, 22.15 Uhr Folge 8: Dienstag, 29.3.2022, 22.15 Uhr

Dienstag, 29.3.2022, 22.15 Uhr Folge 9: Mittwoch: 30.3.2022, 22.15 Uhr

Mittwoch: 30.3.2022, 22.15 Uhr Folge 10: Donnerstag, 31.3.2022, 22.15 Uhr

Donnerstag, 31.3.2022, 22.15 Uhr Folge 11: Freitag, 1.4.2022, 22.15 Uhr

Freitag, 1.4.2022, 22.15 Uhr Folge 12: Sonntag, 3.4.2022, 22.15 Uhr

Sonntag, 3.4.2022, 22.15 Uhr Folge 13: Montag, 4.4.2022, 22.15 Uhr

Montag, 4.4.2022, 22.15 Uhr Folge 14: Dienstag, 5.4.2022, 22.15 Uhr

Dienstag, 5.4.2022, 22.15 Uhr Folge 15: Mittwoch, 6.4.2022, 22.15 Uhr

Mittwoch, 6.4.2022, 22.15 Uhr Folge 16: Donnerstag, 7.4.2022, 22.15 Uhr

Donnerstag, 7.4.2022, 22.15 Uhr Folge 17: Freitag, 8.4.2022, 22.15 Uhr

Freitag, 8.4.2022, 22.15 Uhr Folge 18: Sonntag, 10.4.2022, 22.15 Uhr

Sonntag, 10.4.2022, 22.15 Uhr Folge 19: Montag, 11.4.2022, 22.15 Uhr

Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort von „Love Island“

Die meisten Staffeln von „Love Island“ wurden bisher auf Mallorca gedreht. Die Kandidaten ziehen in eine Villa um – umgeben von traumhaften Landschaften und einer atemberaubenden Kulisse. Bisher eine Staffel wurde auf Teneriffa produziert – und hier soll auch diesmal „Love Island“ produziert werden. RTLZWEI hat bisher aber nicht verraten, wo sich die Villa genau befindet.

Gibt es auch einen Livestream?

„Love Island“ können Zuschauer auch im Netz verfolgen. Denn bei RTL+ gibt es auch einen Livestream von RTLZWEI. Und wer die Show verpasst – egal ob im TV oder im Stream – kann nach der Ausstrahlung die Show auch auf Abruf kostenlos auf dem Streamingdienst schauen. Schon gelesen? Love Island 2022: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!