Love Island 2022: Jendrik und Bocc sorgen für heftiges Couple-Beben

„Grüße an Sarah Engels, das wird nix. Sandrine gehört 100 Prozent zu mir!“, erklärt Bucci bei „Love Island“ sauer in der Strandhütte. Aber gehört ihm das Herz der hübschen Studentin wirklich? Die 28-Jährige äußert immer mehr Zweifel an ihrem Couple. Auch bei Jennifer und Nico ist nach dem Einzug der neuen Islander Jendrik und Bocc nichts mehr so wie es war. Und während sich die alten Couples heftigst zoffen, erobern die neuen Boys die Herzen von zwei Islanderinnen im Sturm!

Sarah Engels, die Schwägerin von Neu-Islander Jendrik, setzt als passende Frau für den 21- Jährigen auf Sandrine. „Grüße an Sarah Engels, das wird nix. Sandrine gehört 100 Prozent zu mir! Und dieses Gefühl zu Sandrine, wird mir auch keiner nehmen – auch keine Sarah Engels.“, wütend markiert Bucci sein Liebes-Revier. Wie eine Klette hängt der 31-Jährige nach der Ankunft von Jendrik und Bocc an Sandrine, folgt ihr auf Schritt und Tritt und umarmt sie besitzergreifend bei jeder Gelegenheit. Doch so vertreibt er Sandrine, die schon seit Tagen an ihrem Couple zweifelt, eher anstatt sie an sich zu binden. „Bleib hier, und nur ‘Hallo’ sagen”, befiehlt Bucci Sandrine, als diese Jendrik begrüßen möchte. Nach der Begrüßung zieht Bucci Sandrine eng an sich. Die windet sich aus der Umarmung: „Ey, darf ich mich bitte bewegen!” Wie fixiert Bucci auf Sandrine ist, entgeht auch Jendrik und Bocc nicht: „Der wollte uns den Kopf abreißen, nur weil wir ‘Hallo’ gesagt haben”, so Jendrik entgeistert.

„Dings ist tabu” – Nico über Jennifer

Kaum sind die neuen Granaten Jendrik und Bocc eingezogen, fliegen schon wieder die Fetzen bei Nico und Jennifer. Der Saarländer will auf keinen Fall, dass die neuen Jungs seine Jennifer kennenlernen. „Dings ist tabu für die! Wenn die sie aussuchen, gibt es Stress. Das ist tabu, fertig!“”, so der 26-Jährige in Rage. Jennifer kann diese übertriebene Reaktion überhaupt nicht nachvollziehen. Sie findet, dass die Neuen jedes Recht haben, alle Mädels in der Villa kennenzulernen. „In deren Position geht es darum zu gucken, wer von den Mädels, die jetzt in der Villa sind, kommt für mich in Frage. Da muss man zwischendurch auch einfach in Couples reingrätschen. Das ist das Spiel. Darauf haben wir uns alle eingelassen”, bringt es die Düsseldorferin auf den Punkt.

Dass Nico ständig sein Revier markiert, engt die Recruiterin ein. Schließlich war er ja auch auf einem Date mit Sanne. Sie lässt den wütenden 26-Jährigen am Daybed zurück und äußert lautstark ihren Frust bei Léon und Vanschuka: „Ich brauche niemanden, der mir vorschreibt ‘mach das nicht, mach dies nicht’. WTF! Alter, der hat keine Ahnung, wer ich bin!”. Für Jennifer wäre ein Date mit einem neuen Islander der beste Test, um zu schauen, wie es wirklich um die Gefühle für Nico steht. Auch Nico lässt Dampf bei seinem Bro Bucci ab: „Wenn sie noch gucken muss, ob sie jemand anderes gut findet, dann ist das nicht die Frau, die ich will!”

Echte Couples für Sanne und Inna?

Endlich Männer-Nachschub für die Girls auf der Liebesinsel. Und Bingo! Jendrik und Bocc kommen so richtig gut bei den Mädels an. Doch wer bekommt die erste Chance, die Granaten besser kennenzulernen? Jendrik möchte Inna auf ein Date entführen und Bocc wählt Sanne. Die zwei Mädels strahlen um die Wette. „Meine erste Reaktion war ‘ja geil’”, freut sich die Niederländerin. Der Vibe passt bei beiden Dates. Es wird gelacht und geflirtet, was das Zeug hält. „Ich möchte sie auf jeden Fall weiter kennenlernen. Sie ist eine interessante Frau”, so Jendrik über Inna. Ob hier gerade die nächsten Couples entstehen? „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+. Schon gelesen? Love Island 2022: Kandidaten, Sendetermine, Drehort & Livestream – alle Infos zur Staffel