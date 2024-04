TV-Beben: Darum verliert Elton seinen Job bei ProSieben

Es ist ein TV-Beben: Nach 23 Jahren hört Elton bei ProSieben auf! Für den Sender wird er künftig nicht mehr vor der Kamera stehen. Ein Instagram-Post des Moderators wirft Fragen auf. Stand hinter dem TV-Aus möglicherweise ein Interessen-Konflikt?

Der Vertrag zwischen ProSieben und Elton wurde aufgelöst. Damit endet eine TV-Ära: Stolze 23 Jahre lang stand Elton für ProSieben vor der Kamera. Seinen ersten Auftritt hatte er im Jahr 2001 bei „TV total“ und eroberte schnell die Herzen der Zuschauer. Lief die Trennung etwa nicht harmonisch ab? Denn Elton postete kryptische Zeilen bei Instagram.

Kryptische Zeilen von Elton bei Instagram

„23 Jahre geputzt, gekocht, den Müll rausgebracht und sämtliche Seitensprünge erfragt bzw. geklärt. Für was?“, schrieb Elton in einer Instagram-Story. Dazu postete er ein Emoji mit Tränen in den Augen. Was wohl hinter diesen Zeilen steckt? Seit Bekanntwerden, dass er den Sender verlassen wird, brodelt die Gerüchteküche im Netz.

Steht hinter dem TV-Aus ein Interessen-Konflikt?

Im Jahr 2015 hat Stefan Raab den Sender verlassen – Elton ist geblieben. Seitdem präsentierte er unter anderem das Erfolgsformat „Schlag den Star“. Laut der Bild-Zeitung könnte auch ein Grund sein, dass der Moderator auch beim großen Konkurrenten RTL mit „Blamieren und Kassieren“ und „Schlag den Besten“ zwei Sendungen präsentiert – Formate, die an alte Raab-Zeiten erinnern und bei ProSieben liefen. Steckt möglicherweise ein Interessen-Konflikt dahinter? „Wem wäre so eine Situation nicht ein Dorn im Auge?“, erklärt ein Insider in der Bild.

Ob der Abgang von Elton wirklich freiwillig war? Darüber kann nur spekuliert werden – offizielle Statements von Elton oder dem Sender gibt es zu den Hintergründen bisher nicht. ProSieben-Senderchef hat jedoch in einer Pressemitteilung verlauten lassen: „Lieber Elton, ich danke dir herzlich für großes Entertainment, das du in den vergangenen Jahrzehnten den ProSieben-Zuschauer geschenkt hast. Es war ein Fest mit dir.“ Ein Nachfolger wurde bereits gefunden: Matthias Opdenhövel soll „Schlag den Star“ ab Juni präsentieren. Er moderierte bis 2011 die Show und feiert nun sein Comeback.