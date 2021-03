Love Island 2021: Kathi würde Kinder adoptieren!

Kathi mischt als Granate bei “Love Island” die Villa ordentlich auf. Kurz vor dem Einzug in die Show hat die Studentin für Medien- und Eventmanagement gegenüber KUKKSI verraten, wie ihr Traumboy sein sollte und hat über die Familienplanung gesprochen.

Bei “Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe” sucht Kathi die große Liebe und will endlich ihren Traumboy finden. “Ich bin davon überzeugt, dass ich bei ‘Love Island’ einen Mann finden werde. Es wird insgesamt eine geile Zeit und ich glaube, dass wir extrem viel Spaß miteinander haben werden”, erzählt die 21-Jährige im exklusiven Interview mit KUKKSI. Ihre Familie und Freunde stehen komplett hinter ihr. “Meine Familie und Freunde sind extrem aufgeregt und unterstützen mich komplett. Ich glaube, einen größeren Support könnte man gar nicht haben. Wenn ich zurück komme, wird alles so sein, wie vorher”, erzählt uns Kathi.

So sollte der Traumboy von Kathi sein

Kathi hat uns auch verraten, wie ihr Traummann sein sollte. “Humor steht an erster Stelle, weil mir das extrem wichtig ist. Dankbarkeit und Wertschätzung gehört für mich ebenfalls dazu. Optisch bin ich aber eigentlich relativ offen. Da habe ich nichts, was ich ausschließen würde. Charakter macht einen schön. Wenn man von innen hässlich ist, strahlt man das auch nach außen aus. So eine Person würde dann nicht in Frage kommen. Insgesamt ist mir der Charakter wichtiger. Der Mensch könnte noch so schön sein, wenn er keinen Charakter hätte – das würde so niemals klappen”, sagt uns die Kandidatin. Und was wären absolute No-Gos? “Wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe oder mich dauerhaft kritisieren würde, wäre er nicht der richtige Partner für mich. Man sollte jeden so nehmen, wie er ist und entweder es passt oder eben nicht. Aber dann sollten wir beide keine Beziehung führen”, so die Studentin.

Kathi hat auch über ihre Familienplanung gesprochen und will eigene Kinder – sie könnte sich aber auch vorstellen, welche zu adoptieren. "Das ist mein absolutes größtes Ziel, dass ich irgendwann Kinder haben möchte. Ich will auf jeden Fall zwei Kinder. Ich bin selbst Einzelkind und habe mir immer Geschwister gewünscht. Deshalb will ich das meinen Kindern ermöglichen. Ob das aber ein leibliches oder adoptiertes ist, kann ich so noch nicht planen", meint sie.