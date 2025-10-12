Leonardo DiCaprio: 10 Fakten über den Hollywood-Star

Leonardo DiCaprio ist aus Hollywood nicht mehr wegzudenken und gilt als einer der bekanntesten Schauspieler. Besonders mit Filmen wie „Titanic“, „The Beach“, „Catch Me If You Can“ oder „Departed – Unter Feinden“ feierte er große Erfolge. Hier sind 10 spannende Fakten zu dem Film-Star!

10 Fakten über Leonardo DiCaprio

Der vollständige Name von Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio hat noch einen weiten Vornamen – und zwar Wilhelm. Seine Spitznamen lauten „Leo“ und „Lenny D.“.

Erste Fernsehauftritte

Bevor Leonardo DiCaprio in den großen Blockbustern zu sehen war, wirkte er in einigen Fernsehserien mit. Er hatte unter anderem Gastauftritte in den Serien „Roseanne“, „Lassie“, „California Clan“ sowie „Unser lautes Heim“. Seinen Durchbruch schaffte er jedoch mit seiner Rolle in „Eine Wahnsinnsfamilie“.

Erst 2016 bekam er einen Oscar

Erstmals wurde er für seine Rolle in „Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa“ für den Oscar nominiert – das war im Jahr 1994. Danach erhielt er weitere Oscar-Nominierungen – unter anderem für „Aviator“ (2005), „Blood Diamond“, (2007) sowie „The Wolf of Wall Street“ (2014). Erst 22 Jahre nach der ersten Oscar-Nominierung hat er im Jahr 2016 die Trophäe dann als „Bester Hauptdarsteller“ in „The Revenant – Der Rückkehrer“ erhalten.

Es wurde eine Spinne nach ihm benannt

Im Jahr 2017 wurde in der Karibik eine Spinne nach ihm benannt – sie heißt „Spintharus leonardodicaprioi“. Und auch ein heimischer Käfer in Malaysia hört mit „Grouvellinus leonardodicaprioi“ auf seinem Namen.

Er kümmerte sich um die letzte Titanic-Überlebende

Leonardo DiCaprio und Kate Winslet setzen sich nach dem riesigen Erfolg von „Titanic“ auch noch Jahre später für die letzte Überlebende ein. Die beiden Schauspieler stellten sicher, dass sie finanziell gut versorgt ist und ihren Lebensabend genießen konnte. Im Jahr 2009 ist die Dame verstorben.

So versteht er sich mit Kate Winslet privat

Rose und Jack gehören zu den schönsten Liebespaaren in der Filmgeschichte. Die beiden arbeiten nicht nur beruflich zusammen, sondern sind auch privat sehr gute Freunde. Leonardo DiCaprio war sogar bei ihrer dritten Hochzeit als Trauzeuge dabei.

Unfall beim Dreh zu „The Beach“

Während der Produktion zu „The Beach“ wurde Leonardo DiCaprio von einem Boot gefegt. Auslöser dafür waren starke Winde. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Leonardo DiCaprio hätte beinahe in „Batman Forever“ mitgespielt

1995 wurde er für die Rolle des Robin in dem Streifen „Batman Forever“ gehandelt. Diese Rolle ging stattdessen an Chris O’Donnell.

Das sind seine Vorbilder

Leonardo DiCaprio hat mal erklärt, dass seine größten Vorbilder Jack Nicholson und Robert De Niro sind.

Seine größte Leidenschaft

Leonardo DiCaprio ist sehr umweltbewusst und setzt sich für das Klima ein – er fliegt nicht mit Privatjets oder fährt umweltschädliche Sportwagen. Deshalb hat er auch die „Leonardo DiCaprio Foundation“ gegründet, wo er Geld sammelt und über Umweltprobleme aufklärt. Die Organisation setzt sich auch für bedrohte Tierarten ein – darunter Wölfe, Haie, Elefanten, Schneeleoparden, Tiger und Gorillas. Über die Gefahr von fossilen Brennstoffen klärte der Schauspieler in der Dokumentation „Carbon“ auf. Seit 2014 ist er auch UN-Friedensbotschafter.