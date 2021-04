Krass Schule: Lukas will Carmen einen Heiratsantrag machen!

Lukas will Carmen in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” einen Heiratsantrag machen. Aber immer, wenn der passende Moment da ist, geht irgendetwas schief. Vince hat derweil Panik vor den Prüfungen, während Max alle Hebel in Bewegung setzt, um seinen Jugendtraum zu verwirklichen.

Lukas hat eine ganz besondere Überraschung für Carmen: Er will ihr einen Heiratsantrag machen! Doch leider kommt einiges dazwischen: Erst sorgt ein Malheur seines Bros für Aufregung und dann geschieht im alles entscheidenden Moment etwas Dramatisches.

Vince hat Angst vor den Prüfungen

Vince hat derweil panische Angst vor den ersten Prüfungen. Bella und Linus helfen ihm beim Lernen, doch Vince bekommt trotzdem einen Blackout. Fest steht: Wenn er nicht besteht, bekommt er von seinem Dad Riesenärger.

Max wiederum ist Feuer und Flamme, als eine Bar zum Verkauf steht. Er will zuschlagen und sich damit seinen Jugendtraum verwirklichen. Doch Dietrich entdeckt einen fetten Haken im Kaufvertrag und Max kommt plötzlich in große Schwierigkeiten… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. Schon gelesen? Krass Schule: Katja erpresst Niko mit Intim-Foto!