Felix von Jascheroff und Sofie Winterberg: Heiratsantrag vor dem Dschungelcamp!

Felix von Jascheroff wagt das Dschungel-Abenteuer: Der GZSZ-Star gehört zum Cast der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Kurz vor Staffelstart hat er seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht.

Die neue Staffel vom Dschungelcamp steht in den Startlöchern. Zu den Kandidaten gehört auch Felix von Jascheroff. Der GZSZ-Star hat ein klares Ziel vor Augen und will sich die Dschungelkrone schnappen. Doch auch im Privatleben könnte es für den Schauspieler kaum besser laufen: Mit seiner Freundin Sofie ist er mehr als glücklich und hat ihr jetzt sogar einen Heiratsantrag gemacht.

Felix von Jascheroff macht Sophie einen Heiratsantrag

Seit dem Jahr 2020 ist Sofie Winterberg die Freundin von Felix von Jascheroff. Die Frau will er nie wieder loslassen und hat sich kurz vor Weihnachten mit ihr verlobt. „I SAY YES to my best friend“, schreibt Sofie Winterberg in einem Post bei Instagram. Dazu postete sie einen Schnappschuss, wo ihr Liebster sie liebevoll über die Schulter wirft und sie stolz ihren Ring in die Kamera hält. Zahlreiche Fans, aber auch GZSZ-Kollegen, freuen sich für das Paar und gratulierten Felix von Jascheroff sowie seiner Sofie.

Felix von Jascheroff war bereits zweimal verheiratet und würde wohl auch gerne nochmal „Ja“ sagen. Obwohl zwei Ehen scheiterten, glaubt er immer noch an den Bund fürs Leben. „Ich kenne viele, die auch schon fünfmal geheiratet haben. Und eine dritte Hochzeit schließe ich nicht aus“, sagte der Schauspieler damals im GZSZ-Podcast.

Unterdessen freut sich Felix von Jascheroff auch auf das Dschungelcamp. Eigentlich hatte er damals verkündet, nie an der Show teilnehmen zu wollen. Er habe seine Meinung mittlerweile geändert. „Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht und dann beschlossen: Doch, jetzt bist du bereit dafür“, erklärte der Schauspieler im Interview mit RTL. Und weiter: „Ich gehe nicht in den Dschungel, um zu sagen, ich will jetzt hier ne Rolle spielen. Ich gehe darein, weil ich den Leuten zeigen will, dass auch wir, die alltäglich über den Bildschirm laufen, normal sind.“ Seine Verlobte kann er zwar in der Zeit nicht sehen – aber sie wird dennoch ganz nahe sein. Denn Sofie reist mit als Begleitperson nach Australien. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.