Krass Schule: Katja erpresst Niko mit Intim-Foto!

Nachdem Katja und Niko bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer” miteinander geschlafen haben, erpresst sie ihn mit einem Beweisfoto. Falls notwendig, wird sie das der Direktorin zukommen lassen. Lukas und Paul fürchten derweil, von der Schule verwiesen zu werden. Und Vince zeigt eine neue Seite.

Nach ein paar Drinks mit Katja wacht Niko mit einem kompletten Filmriss auf. Die Referendarin konfrontiert ihn damit, dass sie Sex hatten und erpresst ihn anschließend mit einem Beweisfoto. Sollte er nicht tun, was sie von ihm will, schickt sie das Foto an die Direktorin. Niko fürchtet um seinen Job und wendet sich in der Not an Thea. Aber kann sie helfen?

Bekommt Paul einen Schulverweis?

Lukas und Paul droht nach einer Prügelei derweil der Schulverweis. Am Ende gibt sich Sonja Holms jedoch einen Ruck und den beiden eine letzte Chance – unter einer Bedingung: Sie müssen der Direktorin glaubhaft vermitteln, dass sie eingesehen haben, dass Gewalt niemals eine Lösung ist. Nur wenn sie das schaffen, kommen sie mit einer Abmahnung davon. Doch Lukas fällt nichts ein. Verzweifelt setzt er schließlich alles auf eine Karte.

Vince reagiert unterdessen regelrecht panisch auf die Ankündigung eines Tests. Er wirkt zunehmend gestresst und aggressiv. Linus erkennt seinen Freund nicht wieder und will helfen, aber der schöne Schüler blockt ab. Als die liebenswerte Bella und Linus zufällig ein Telefonat mitbekommen, erfahren sie etwas, das ein schockierendes neues Licht auf Vince wirft…