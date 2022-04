Kampf der Realitystars 2022: Kandidaten, Sendetermine, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel

„Kampf der Realitystars“ war ein Mega-Erfolg für RTLZWEI. Nun steht die nächste Staffel der Reality-Show an. Auch diesmal wagen sich wieder einige Stars nach Thailand und bewältigen dort zahlreiche Challenges. KUKKSI fasst alle Infos zur neuen Staffel zusammen.

Es geht wieder los: Bei RTLZWEI steht die dritte Staffel von „Kampf der Realitystars“ in den Startlöchern. Cathy Hummels wird auch diesmal die neuen Folgen präsentieren. Dabei sind unter anderem Kandidaten wie Elena Miras, Yeliz Koc, Iris Klein oder Ronald Schill. In jedem Fall ist das, was sich zunächst wie Urlaub anhört, in Wahrheit ein knallharter Kampf. Denn unter üppigen Palmen geht es bei strahlendem Sonnenschein und an türkisblauem Wasser ziemlich zur Sache. Vor allem ziehen ständig Gewitter auf – und damit ist nicht das Wetter gemeint.

Die Kandidaten bei „Kampf der Realitystars“

Schäfer Heinrich (55)

Elena Miras (29)

Nina Kristin (39)

Jan Leyk (37)

Sharon Trovato (30)

Yasin Mohamed (29)

Ronald Schill (63)

Tessa Bergmeier (32)

Mauro Corradino (51)

Diana Foster alias Rich Nana (67)

Mike Cees (33)

Martin Wernicke (38)

Chethrin Schulze (29)

Malkiel Rouven Dietrich (39)

Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein (67)

Yeliz Koc (28)

Sissi Hofbauer (25)

Larissa Neumann (21)

Paco Herb (25)

Jakic-Twins Ilona und Suzana (24)

Iris Klein (54)

Das sind die Sendetermine

Folge 1: Mittwoch, 13. April, 20.15 Uhr

Mittwoch, 13. April, 20.15 Uhr Folge 2: Mittwoch, 20. April, 20.15 Uhr

Mittwoch, 20. April, 20.15 Uhr Folge 3: Mittwoch. 27. April, 20.15 Uhr

Mittwoch. 27. April, 20.15 Uhr Folge 4: Mittwoch. 4. Mai, 20.15 Uhr

Mittwoch. 4. Mai, 20.15 Uhr Folge 5: Mittwoch, 11. Mai, 20.15 Uhr

Mittwoch, 11. Mai, 20.15 Uhr Folge 6: Mittwoch, 18. Mai, 20.15 Uhr

Mittwoch, 18. Mai, 20.15 Uhr Folge 7: Mittwoch, 25. Mai, 20.15 Uhr

Mittwoch, 25. Mai, 20.15 Uhr Folge 8: Mittwoch, 1. Juni, 20.15 Uhr

Gibt es einen Livestream?

Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ können Zuschauer auch im Netz verfolgen. Bei RTL+ gibt es einen Livestream von RTLZWEI. Die neue Episode wird zudem nach der TV-Ausstrahlung kostenlos auf dem Streamingdienst zur Verfügung gestellt.

Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort

Wie auch in den vergangenen Staffeln geht es für die Promis nach Thailand. Dort leben die Kandidaten in einer Villa – umgeben von einer traumhaften Kulisse. Urlaub ist das jedoch nicht – um den Titel zu holen, müssen die Stars alles geben. HIER erfährst du mehr zum Drehort. RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars" ab dem 13. April 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr.