Promi Big Brother 2020: Jenny Frankhauser spricht über ihre größte Schwäche!

Es war das wohl jetzt schon überraschendste Aus bei „Promi Big Brother“: Saskia Beecks stieg schon vor Beginn der Show aus – ein Ersatz war aber schnell gefunden. Jenny Frankhauser zieht in das Haus für die ehemalige BTN-Darstellerin ein! Nun hat die Halbschwester von Daniela Katzenberger verraten, was sie sich von der Zeit erhofft.

Schon lange ist Jenny Frankhauser nicht mehr im Schatten ihrer Schwester. Die 27-Jährige hat 2018 bei der TV-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mitgemacht und prompt gewonnen. Aber auch musikalisch probiert sie sich aus und bringt seit 2016 ab und zu Songs, wie „Die Zeit steht still“ raus – mit dem sie sogar in die deutschen Single-Charts eingestiegen ist! Jetzt ist sie bei „Promi Big Brother“ zu sehen.

Daher kennst du Jenny Frankhauser

Das offensichtlichste wohl zuerst: Jenny ist die Schwester von Daniela Katzenberger. Somit war sie öfter in Doku-Soups, wie „Daniela Katzenberger – natürlich blond“ zu sehen. Vor zwei Jahren sah man Jenny nach ihrem Sieg im Dschungelcamp immer wieder in der TV-Landschaft: „Das perfekte Promi-Dinner – Dschungelspezial“, „Nachsitzen! – Promis zurück auf die Schulbank„, aber auch in der RTL-Sendung: „Ninja Warrior Germany Promi-Special“ konnte man die Brünette über Hindernisse springen sehen.

Sie würde am liebsten mit ihrer Schwester einziehen

Oft gab es Skandale rund um die Schwestern und immer wieder wurde deutlich, dass sich Jenny und die Katze nicht sonderlich gut verstehen. In den vergangenen Monaten deutete sich jedoch eine Versöhnung an. Im Interview mit Sat.1 verriet Jenny Frankhauser mit wem sie gerne in das „Promi Big Brother“-Haus ziehen würde: „Ich weiß nicht, meine Schwester? Das wär doch ziemlich lustig.“ Ein überraschendes Statement, wenn man die Vergangenheit der beiden betrachtet!

Das ist ihre größte Schwäche

Jenny Frankhauser spricht im Interview mit SAT.1 über ihre größte Schwäche. „Also ich bin ein sehr sensibler Mensch“, beginnt Jenny, „In Stresssituationen, oder auch in Streitsituationen fang ich ganz schnell an zu weinen, weil ich dann einfach mit dem Druck und der Situation nicht klar komm‘.“ Ups! – Werden da wohl ein paar Tränen in den nächsten drei Wochen vergossen werden? „Ja, da könnte schon die ein oder andere Träne fließen“, beichtet sie im Interview! SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.