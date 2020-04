Diese 5 Dinge solltest du bei einer Mundschutzsmaske beachten!

Die Maskenpflicht ist in vielen Bundesländern mittlerweile Pflicht und muss in der Bahn oder auch beim Einkaufen getragen werden. Einige Dinge solltest du bei einer Mundschutzmaske unbedingt beachten!

In den meisten Bundesländern herrscht mittlerweile die Maskenpflicht – zumindest im ÖPNV oder auch in Supermärkten und Schulen. Egal, ob du deine Maske kaufst oder selber nähst: Es gibt wichtige Dinge, auf die du achten solltest. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC hat nun fünf Kriterien aufgestellt, an die man sich beim Kauf oder Nähen halten sollte.

Diese Punkte solltest du durchgehen

Passform: Deine Mundschutzmaske sollte nicht zu locker sein, aber auch nicht abschnüren! Genauso solltest du darauf achten, ob du die richtige Größe für dein Gesicht hast!

Befestigung: Achte darauf, dass deine Maske stabil befestigt wird. Mindestens Gummiband sollte dabei verwendet werden – so, dass deine Maske nicht aus Versehen abrutschen kann.

Schichten: Ein dünnes Stofftuch wird dich vor dem Coronavirus nicht schützen! Deine Mundschutzmaske sollte mindestens zwei dickere Lagen an Baumwollstoff haben – damit bist du auf der sicheren Seite.

Atmen: Neben den genügenden Schichten darfst du natürlich nicht vergessen, vernünftig atmen zu können. Denn du sollst mit Maske auch eine gewisse Zeit aushalten können – gerade bei langen Bahnfahrten. Sollte dir die Luft langsam ausgehen: Versuch lieber eine andere Maske!

Waschen: Zum einen ist es nachhaltiger keine Einwegmasken zu kaufen, denn die kannst du nicht Waschen! Hol dir also eine aus Stoff, die auch stabil genug ist – diese kannst du dann auch in die Waschmachine tun.

Dann solltest du deine Maske waschen

Neben den schon genannten Punkten, die du beim Kauf oder Tragen beachten solltest, muss die Maske regelmäßig abgekocht oder gewaschen werden. Damit die Viren und Keime auch absterben ist es wichtig, die Mundschutzmaske bei mindestens 60 Grad abzukochen! Sobald diese übrigens feucht wird, schützt sie nicht mehr – spätestens dann solltest du diese waschen. Schon gelesen? Coronavirus: Neues Symptom entdeckt!